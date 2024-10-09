Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 34 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

● Tìm hiểu các yêu cầu dự án về đặt lịch và thương mại điện tử

● Xây dựng kịch bản kiểm thử, phối hợp team Dev chuẩn bị môi trường và dữ liệu kiểm thử

● Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi và phối hợp với các developer để sửa lỗi.

● Log bugs, đánh giá mức độ quan trọng và mức độ khẩn cấp của bug.

● Thực hiện test chính xác được theo test case/checklist

● Phân tích yêu cầu của các tính năng trong dự án

● Áp dụng chính xác các kĩ thuật kiểm thử vào trong các công việc của dự án

● Viết các script test trên postman phục vụ test api backend

● Lập báo cáo đánh giá chất lượng sản phẩm;

● Góp ý đề xuất cải tiến về mặt tính năng của sản phẩm;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Công nghệ thông tin

● Có kiến thức về xây dựng kịch bản test; Các mức độ kiểm thử, các loại kiểm thử cơ bản; Quy trình phát triển phần mềm, Quy trình kiểm thử cơ bản;

● Có tư duy, khả năng phân tích, khả năng viết tài liệu

● Nhanh nhẹn, chăm chỉ, khả năng học hỏi cao, và có trách nhiệm trong công việc

● Có kinh nghiệm Test trên một trong các nền tảng các ứng dụng Web, Web Application, Mobile Application là một lợi thế, test API là lợi thế;

● Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị CSDL SQL Server

● Hiểu quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum

● Biết sử dụng postman thực hiện manual test

● Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm trong lĩnh vực thương mại điện tử là 1 điểm cộng

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương tháng 13

● Nghỉ phép, nghỉ lễ, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật lao động

● Cơ hội được đào tạo phát triển trở thành BA hoặc QA/QC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin