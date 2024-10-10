Tuyển Tester Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, Tham gia phân tích làm rõ yêu cầu Lên kế hoạch (test plan) và viết kịch bản test (test case) Cài đặt triển khai môi trường test và các module, báo cáo cần test Test sản phẩm, viết/ kiểm tra tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng Viết báo cáo test Chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm không còn lỗi, tài liệu hướng dẫn đúng và chính xác Hỗ trợ các bộ phận phân tích nghiệp vụ, triển khai và đạo tạo người sử dụng

Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, Tham gia phân tích làm rõ yêu cầu

Lên kế hoạch (test plan) và viết kịch bản test (test case)

Cài đặt triển khai môi trường test và các module, báo cáo cần test

Test sản phẩm, viết/ kiểm tra tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Viết báo cáo test

Chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm không còn lỗi, tài liệu hướng dẫn đúng và chính xác

Hỗ trợ các bộ phận phân tích nghiệp vụ, triển khai và đạo tạo người sử dụng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2-3 năm kinh nghiệm vị trí Tester, test manual nhanh, test API, sử dụng được các công cụ hỗ trợ khác. Thành thạo sử dụng các công cụ kiểm thử API: Postman, SoapUI, JMeter. Thành thạo SQL Hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế Có kinh nghiệm auto test là lợi thế Kỹ năng tin học văn phòng, Excel

Từ 2-3 năm kinh nghiệm vị trí Tester, test manual nhanh, test API, sử dụng được các công cụ hỗ trợ khác.

Thành thạo sử dụng các công cụ kiểm thử API: Postman, SoapUI, JMeter.

Thành thạo SQL

Hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế

Có kinh nghiệm auto test là lợi thế

Kỹ năng tin học văn phòng, Excel

Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN

- Mức lương: 15- 20tr (gross)

15- 20tr (gross)

- Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm

- Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh

- Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

- Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....

- Tổ chức hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật...

Địa chỉ làm việc: Tòa nhà VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

LƯU Ý: Công ty sẽ liên hệ với các ứng viên phù hợp trong vòng 05 ngày làm việc. Nếu sau thời hạn này, ứng viên không nhận được phản hồi, vui lòng chủ động công việc cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin