Tuyển Tester Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh
- Hà Nội: Tòa nhà VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, Tham gia phân tích làm rõ yêu cầu
Lên kế hoạch (test plan) và viết kịch bản test (test case)
Cài đặt triển khai môi trường test và các module, báo cáo cần test
Test sản phẩm, viết/ kiểm tra tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng
Viết báo cáo test
Chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm không còn lỗi, tài liệu hướng dẫn đúng và chính xác
Hỗ trợ các bộ phận phân tích nghiệp vụ, triển khai và đạo tạo người sử dụng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2-3 năm kinh nghiệm vị trí Tester, test manual nhanh, test API, sử dụng được các công cụ hỗ trợ khác.
Thành thạo sử dụng các công cụ kiểm thử API: Postman, SoapUI, JMeter.
Thành thạo SQL
Hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế
Có kinh nghiệm auto test là lợi thế
Kỹ năng tin học văn phòng, Excel
Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 15- 20tr (gross)
- Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm
- Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh
- Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
- Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
- Tổ chức hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật...
Địa chỉ làm việc: Tòa nhà VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
LƯU Ý: Công ty sẽ liên hệ với các ứng viên phù hợp trong vòng 05 ngày làm việc. Nếu sau thời hạn này, ứng viên không nhận được phản hồi, vui lòng chủ động công việc cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
