Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 35 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, Tham gia phân tích làm rõ yêu cầu Lên kế hoạch (test plan) và viết kịch bản test (test case) Cài đặt triển khai môi trường test và các module, báo cáo cần test Test sản phẩm, viết/ kiểm tra tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng Viết báo cáo test Chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm không còn lỗi, tài liệu hướng dẫn đúng và chính xác Hỗ trợ các bộ phận phân tích nghiệp vụ, triển khai và đạo tạo người sử dụng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Tester, test manual nhanh, test API, sử dụng được các công cụ hỗ trợ khác. Hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế Thành thạo SQL Kỹ năng tin học văn phòng, Excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h -17h30, T2 – T6 (Nghỉ T7, CN) Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh) Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Miễn phí trà, cà phê, đồ ăn vặt tại khu pantry của công ty, sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: ukulele, cờ vua, cá ngựa.... Tham gia dạng hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhậT, Teambuilding hàng năm, gala dinner...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

