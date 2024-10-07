Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
- Hà Nội: số 35 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, Tham gia phân tích làm rõ yêu cầu
Lên kế hoạch (test plan) và viết kịch bản test (test case)
Cài đặt triển khai môi trường test và các module, báo cáo cần test
Test sản phẩm, viết/ kiểm tra tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng
Viết báo cáo test
Chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm không còn lỗi, tài liệu hướng dẫn đúng và chính xác
Hỗ trợ các bộ phận phân tích nghiệp vụ, triển khai và đạo tạo người sử dụng
Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, Tham gia phân tích làm rõ yêu cầu
Lên kế hoạch (test plan) và viết kịch bản test (test case)
Cài đặt triển khai môi trường test và các module, báo cáo cần test
Test sản phẩm, viết/ kiểm tra tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng
Viết báo cáo test
Chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm không còn lỗi, tài liệu hướng dẫn đúng và chính xác
Hỗ trợ các bộ phận phân tích nghiệp vụ, triển khai và đạo tạo người sử dụng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Tester, test manual nhanh, test API, sử dụng được các công cụ hỗ trợ khác.
Hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế
Thành thạo SQL
Kỹ năng tin học văn phòng, Excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h -17h30, T2 – T6 (Nghỉ T7, CN)
Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm
Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh)
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Miễn phí trà, cà phê, đồ ăn vặt tại khu pantry của công ty, sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: ukulele, cờ vua, cá ngựa....
Tham gia dạng hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhậT, Teambuilding hàng năm, gala dinner...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI