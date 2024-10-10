Tuyển Tester Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Tester Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Techcom Blockchain
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C9 D21 ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Thực hiện xây dựng testcase từ tài liệu nghiệp vụ và các tài liệu liên quan tới phần mềm.
- Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, tham gia phân tích làm rõ yêu cầu.
- Thực hiện kiểm thử chức năng (functional test), kiểm thử tích hợp hệ thống (system test/integration test), kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT).
- Phối hợp với đội phát triển để hỗ trợ sửa lỗi lập trình và kiểm thử lại sau sửa lỗi.
- Hoàn thành các tài liệu về kiểm thử (kết quả test), tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu quản lý cấu hình (nếu có).
- Thực hiện công việc kiểm thử và quản lý chất lượng phần mềm theo quy trình Agile.
- Phối hợp với đội quản trị dự án để đảm bảo chất lượng phần mềm.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm test từ 2 năm trở lên
- Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
- Có kiến thức về thiết kế, kiểm thử phần mềm và thành thạo các phương pháp thử nghiệm.
- Thành thạo các kỹ thuật kiểm thử phần mềm ( test manual nhanh, test API) cũng như đánh giá khả năng tương thích với các chương trình phần mềm khác nhau.
- Có kinh nghiệm làm viêc với quy trình aglie/scrum, có kinh nghiệm sử dụng các tool quản lý bug/ DB (Jira)
- Kinh nghiệm hoặc hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực blockchain, Dapp

Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương sẽ được xác định theo năng lực và khả năng của ứng viên. -Cơ hội nhận được hướng dẫn và đào tạo từ các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. -Cơ hội thực hành và tích luỹ kinh nghiệm thực tế trong môi trường phát triển phần mềm chuyên nghiệp. -Môi trường làm việc thân thiện và cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tester-thu-nhap-7-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job209436
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Snow Việt Nam
Tuyển Tester Snow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Snow Việt Nam
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Tester Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apero Technologies Group
Tuyển Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
Apero Technologies Group
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 25 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 23 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Soundway
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Soundway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty TNHH Soundway
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Hạn nộp: 18/12/2025
Hà Nội Còn 93 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Snow Việt Nam
Tuyển Tester Snow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Snow Việt Nam
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Tester Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apero Technologies Group
Tuyển Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
Apero Technologies Group
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tester CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Ecoit
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu Apero Technologies Group
16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Trường Đại học Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học Thăng Long
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester TNHH Công Nghệ SkyLab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 13 Triệu TNHH Công Nghệ SkyLab Việt Nam
6 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 16 Triệu Công ty Cổ phần VTI
Tới 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Smart Cloud (FCI)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH WAKESIZE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WAKESIZE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tester Magenest.,JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Magenest.,JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tester TOMOSIA Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu TOMOSIA Co.,Ltd
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty cổ phần EMSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần EMSO Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần Techcom Blockchain
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tester Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Isofh
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm