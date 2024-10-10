Tuyển Tester Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C9 D21 ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Thực hiện xây dựng testcase từ tài liệu nghiệp vụ và các tài liệu liên quan tới phần mềm.

- Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, tham gia phân tích làm rõ yêu cầu.

- Thực hiện kiểm thử chức năng (functional test), kiểm thử tích hợp hệ thống (system test/integration test), kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT).

- Phối hợp với đội phát triển để hỗ trợ sửa lỗi lập trình và kiểm thử lại sau sửa lỗi.

- Hoàn thành các tài liệu về kiểm thử (kết quả test), tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu quản lý cấu hình (nếu có).

- Thực hiện công việc kiểm thử và quản lý chất lượng phần mềm theo quy trình Agile.

- Phối hợp với đội quản trị dự án để đảm bảo chất lượng phần mềm.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm test từ 2 năm trở lên

- Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

- Có kiến thức về thiết kế, kiểm thử phần mềm và thành thạo các phương pháp thử nghiệm.

- Thành thạo các kỹ thuật kiểm thử phần mềm ( test manual nhanh, test API) cũng như đánh giá khả năng tương thích với các chương trình phần mềm khác nhau.

- Có kinh nghiệm làm viêc với quy trình aglie/scrum, có kinh nghiệm sử dụng các tool quản lý bug/ DB (Jira)

- Kinh nghiệm hoặc hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực blockchain, Dapp

Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương sẽ được xác định theo năng lực và khả năng của ứng viên. -Cơ hội nhận được hướng dẫn và đào tạo từ các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. -Cơ hội thực hành và tích luỹ kinh nghiệm thực tế trong môi trường phát triển phần mềm chuyên nghiệp. -Môi trường làm việc thân thiện và cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

