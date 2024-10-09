Tuyển Tester Magenest.,JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trong việc xác định các yêu cầu Test, mục tiêu test. Thiết lập các thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, tìm kiếm và chú thích các sai sót trong phần mềm. Lập Test Plan; thiết kế Test Case. Thực hiện test, phân tích lỗi, ghi nhận lỗi và báo cáo kết quả test. Nghiên cứu các công cụ, kỹ năng phục vụ công việc kiểm định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm Tester Có kiến thức tốt về kiểm định chất lượng phần mềm như: khả năng viết test case, thực hiện kiểm thử theo kịch bản kiểm thử Cẩn thận, trung thực, sáng tạo, chịu được áp lực công việc, teamwork tốt.

Tại Magenest.,JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 15M, xét tăng lương 2 lần/năm Bonus projects, lương tháng 13,14; 12 ngày phép, chế độ BHXH, BHYT theo Luật lao động. Cơ hội thăng tiến, làm việc với nhiều khách hàng, đối tác trong nước và nước ngoài. Thời gian làm việc: 08h30 - 17h30, T2-T6 Tea break, Happy Hour, du lịch thường niên và các hoạt động văn nghệ, thể thao (giải game, bóng bàn...). Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Magenest.,JSC

