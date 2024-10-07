Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu yêu cầu dự án, đưa ra đề xuất cải tiến khi cần thiết
Viết tài liệu test (test plan, test case, checklist, test data...)
Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, cải tiến quy trình làm việc, cải tiến sản phẩm: tính năng, giao diện
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin/tiếng Nhật đã tham gia khóa học về test tại trung tâm
Có tiếng Nhật từ N4 trở lên
Có thể làm việc fulltime/part-time (Thứ 2 - Thứ 6)
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo giờ: từ 20.000đ - 60.000đ/giờ
Được tham gia các câu lạc bộ của công ty: CLB Bóng đá, CLB Game, CLB Beauty, CLUB Dance...
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: nghỉ mát hàng năm, teambuilding hàng quý, gala cuối năm...
Training on job với các dự án của Khách hàng Nhật Bản
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với các chế độ hấp dẫn
Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn qua Portal đào tạo nội bộ hoặc các khóa học trực tiếp với các giảng viên uy tín.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
