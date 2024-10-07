Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu yêu cầu dự án, đưa ra đề xuất cải tiến khi cần thiết Viết tài liệu test (test plan, test case, checklist, test data...) Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, cải tiến quy trình làm việc, cải tiến sản phẩm: tính năng, giao diện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin/tiếng Nhật đã tham gia khóa học về test tại trung tâm Có tiếng Nhật từ N4 trở lên Có thể làm việc fulltime/part-time (Thứ 2 - Thứ 6) Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo giờ: từ 20.000đ - 60.000đ/giờ Được tham gia các câu lạc bộ của công ty: CLB Bóng đá, CLB Game, CLB Beauty, CLUB Dance... Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: nghỉ mát hàng năm, teambuilding hàng quý, gala cuối năm... Training on job với các dự án của Khách hàng Nhật Bản Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với các chế độ hấp dẫn Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn qua Portal đào tạo nội bộ hoặc các khóa học trực tiếp với các giảng viên uy tín. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS

