Tuyển Tester GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

GMO-Z.com RUNSYSTEM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
GMO-Z.com RUNSYSTEM

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, tham gia phân tích làm rõ yêu cầu. Tạo các tài liệu test (Test plan, Test case, Test script, Scenario. ..) Thực hiện test và verify bug của team. Làm báo cáo kiểm thử (test report) sau khi dự án kết thúc. Làm việc với các team để đảm bảo chất lượng trong suốt vòng đời phát triển phần mềm. Support khách hàng nghiệm thu sản phẩm
Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, tham gia phân tích làm rõ yêu cầu.
Tạo các tài liệu test (Test plan, Test case, Test script, Scenario. ..)
Thực hiện test và verify bug của team.
Làm báo cáo kiểm thử (test report) sau khi dự án kết thúc.
Làm việc với các team để đảm bảo chất lượng trong suốt vòng đời phát triển phần mềm.
Support khách hàng nghiệm thu sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Hệ thống thông tin/Kỹ thuật phần mềm.. hoặc các chuyên ngành IT có liên quan Có kỹ năng đọc hiểu, nghiên cứu tài liệu tốt Kỹ năng SQL tốt Kỹ năng viết Test case, Execute test tốt Có thể làm việc độc lập. Có kinh nghiệm test app mobile, web Có thể thao tác dữ liệu ở dưới Database thuần thục Có kinh nghiệm về bank là lợi thế
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Hệ thống thông tin/Kỹ thuật phần mềm.. hoặc các chuyên ngành IT có liên quan
Có kỹ năng đọc hiểu, nghiên cứu tài liệu tốt
Kỹ năng SQL tốt
Kỹ năng viết Test case, Execute test tốt
Có thể làm việc độc lập.
Có kinh nghiệm test app mobile, web
Có thể thao tác dữ liệu ở dưới Database thuần thục
Có kinh nghiệm về bank là lợi thế
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự.
Kinh nghiệm:

Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ; 13 tháng lương/năm Phụ cấp ăn trưa 730.000 VNĐ, thưởng 300.000 VNĐ quà sinh nhật và các loại thưởng khác (Thưởng thành tích, thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng đạt chứng chỉ ngoại ngữ/chuyên môn từ 1.000.000 VNĐ - 5.000.000 VNĐ) Phụ cấp onsite 150.000 - 200.000 VND/tháng tùy dự án Hỗ trợ 100% chi phí khóa học ôn, lệ phí thi chứng chỉ ngoại ngữ/chuyên môn. Bảo hiểm sức khỏe toàn diện GMO - Aon care (theo cấp) Được làm việc trực tiếp với các khách hàng Nhật Bản. Có cơ hội onsite tại Nhật. Được hưởng các phúc lợi khác như: Team-building hàng tháng, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ,... Tất cả các chế độ theo quy định của Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN,...). Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ, Tết khác theo quy định của Nhà nước Việt Nam. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình và cơ hội thăng tiến.
Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ; 13 tháng lương/năm
15.000.000 - 20.000.000 VNĐ; 13 tháng lương/năm
Phụ cấp ăn trưa 730.000 VNĐ, thưởng 300.000 VNĐ quà sinh nhật và các loại thưởng khác (Thưởng thành tích, thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng đạt chứng chỉ ngoại ngữ/chuyên môn từ 1.000.000 VNĐ - 5.000.000 VNĐ)
Phụ cấp onsite 150.000 - 200.000 VND/tháng tùy dự án
Hỗ trợ 100% chi phí khóa học ôn, lệ phí thi chứng chỉ ngoại ngữ/chuyên môn.
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện GMO - Aon care (theo cấp)
Được làm việc trực tiếp với các khách hàng Nhật Bản. Có cơ hội onsite tại Nhật.
Được hưởng các phúc lợi khác như: Team-building hàng tháng, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ,...
Tất cả các chế độ theo quy định của Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN,...).
Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ, Tết khác theo quy định của Nhà nước Việt Nam.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GMO-Z.com RUNSYSTEM

GMO-Z.com RUNSYSTEM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 - Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

