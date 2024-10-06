Tuyển Tester Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân

• Nghiên cứu yêu cầu, phân tích nghiệp vụ của dự án Xem xét và phân tích tài liệu đặc tả sản phẩm, hệ thống • Xây dựng các kịch bản kiểm thử sau khi các yêu cầu phát triển về dịch vụ CNTT đã được phê duyệt của các đơn vị nghiệp vụ. Lập kế hoạch test, viết kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu và môi trường test • Thực hiện test dự án, log bugs. Kiểm thử hệ thống • Phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test • Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các tài liệu khác có liên quan (nếu được yêu cầu) • Chủ trì đào tạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ kiểm thử người sử dụng cuối • Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan tới các sản phẩm/dịch vụ được phân công.

Ưu tiên:

- Hồ sơ nộp sớm - Kinh nghiệm làm nghiệp vụ tại các công ty tổ chức tài chính, chứng khoán, ngân hàng .... - Đã tham gia phát triển sản phẩm đóng gói

• Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm tester

• Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc tương đương

• Kinh nghiệm làm nghiệp vụ tại các công ty dịch vụ phần mềm, làm phần tích nghiệp vụ tại các công ty, tổ chức tài chính, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm

• Đã tham gia phát triển sản phẩm đóng gói

• Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử

• Có kinh nghiệm hỗ trợ kiển khai nghiệm thu sản phẩm: viết tài liệu HDSD, demo hệ thống, hỗ trợ UAT, hỗ trợ vận hành

• Có kinh nghiệm làm việc về truy vấn với các hệ cơ sở dữ liệu

Tại Công ty cổ phần Ecoit Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia vào các dự án thực tế của doanh nghiệp

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Thưởng Lễ, tết ... theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ecoit

