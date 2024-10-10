Tuyển Tester Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà TSQ Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm hiểu nghiệp vụ phần mềm Xây dựng test plan, test case, test reports ... Thực hiện test, log lỗi và theo dõi tiến độ fix bug Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình Đào tạo và hỗ trợ khách hàng Tìm hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng (các khối Nghiệp vụ), Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, trao đổi với khách hàng để làm rõ yêu cầu Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý

Tìm hiểu nghiệp vụ phần mềm

Xây dựng test plan, test case, test reports ...

Thực hiện test, log lỗi và theo dõi tiến độ fix bug

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình

Đào tạo và hỗ trợ khách hàng

Tìm hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng (các khối Nghiệp vụ),

Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, trao đổi với khách hàng để làm rõ yêu cầu

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT và các ngành có liên quan Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm kinh nghiệm test dự án thực tế Có khả năng nghiên cứu, cập nhật các công cụ test và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc; Biết test API bằng postman Sử dụng thành thạo các câu lệnh SQL Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ testing (Postman, Navicat, ...) Có khả năng đọc hiểu yêu cầu và rà soát tài liệu kỹ thuật của dự án Biết truy cập và đọc log hệ thống là 1 lợi thế Biết về lập trình là 1 lợi thế Có khả năng giao tiếp với PM cũng như các cấp quản lý liên quan đến công việc test; Chủ động và tích cực với công việc chung của bộ phận, công ty.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT và các ngành có liên quan

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm kinh nghiệm test dự án thực tế

Có khả năng nghiên cứu, cập nhật các công cụ test và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc;

Biết test API bằng postman

Sử dụng thành thạo các câu lệnh SQL

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ testing (Postman, Navicat, ...)

Có khả năng đọc hiểu yêu cầu và rà soát tài liệu kỹ thuật của dự án

Biết truy cập và đọc log hệ thống là 1 lợi thế

Biết về lập trình là 1 lợi thế

Có khả năng giao tiếp với PM cũng như các cấp quản lý liên quan đến công việc test;

Chủ động và tích cực với công việc chung của bộ phận, công ty.

Tại Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương net từ 10-15 triệu/tháng; Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu ; Hỗ trợ bữa trưa, hỗ trợ gửi xe Cơ hội tham gia nhiều dự án với nhiều nghiệp vụ/ngành nghề khác nhau; Môi trường trẻ, năng động và thân thiện; Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động; Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân; Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, tết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ..

Mức lương net từ 10-15 triệu/tháng;

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu ;

Hỗ trợ bữa trưa, hỗ trợ gửi xe

Cơ hội tham gia nhiều dự án với nhiều nghiệp vụ/ngành nghề khác nhau;

Môi trường trẻ, năng động và thân thiện;

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động;

Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân;

Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, tết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin