Tuyển Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A16 TT17 Nguyễn Khuyến, Hà Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu dự án và tài liệu kỹ thuật để xây dựng kịch bản kiểm thử (test cases).

Thiết lập môi trường kiểm thử (test environment).

Thực hiện kiểm thử chức năng (functional testing), hiệu năng (performance testing), và giao diện (UI/UX testing).

Ghi nhận và phân tích lỗi (bug), phối hợp với đội phát triển để khắc phục.

Xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.

Đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình phát triển và kiểm thử.

Tham gia vào quy trình phát triển dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm của dự án.

Hỗ trợ các bộ phận khác/khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kiểm thử tham gia các dự án Mobile, Web

Có khả năng lên Test Plan & Test Case từ yêu cầu nghiệp vụ

Có kiến thức về các QA Methology, standards, best practice

Có kinh nghiệm test trên (Mobile device, Web)

Có kiến thức về kỹ thuật kiểm thử, các loại kiểm thử khác nhau. Có khả năng tổ chức, điều phối hoạt động kiểm thử và sử dụng công cụ kiểm thử như Redmine, JIRA, etc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và phù hợp với thị trường

Thỏa thuận

Được hưởng lương tháng 13

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Review lương 6 tháng 1 lần.

Team building, company trip,....

Tài trợ và khuyến khích nhân viên học các khóa học bằng cách chi trả học phí, chẳng hạn như Udemy, Coursera.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội học hỏi, tiếp thu từ nhiều người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin