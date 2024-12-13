Tuyển Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT
- Hà Nội: A16 TT17 Nguyễn Khuyến, Hà Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích yêu cầu dự án và tài liệu kỹ thuật để xây dựng kịch bản kiểm thử (test cases).
Thiết lập môi trường kiểm thử (test environment).
Thực hiện kiểm thử chức năng (functional testing), hiệu năng (performance testing), và giao diện (UI/UX testing).
Ghi nhận và phân tích lỗi (bug), phối hợp với đội phát triển để khắc phục.
Xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.
Đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình phát triển và kiểm thử.
Tham gia vào quy trình phát triển dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm của dự án.
Hỗ trợ các bộ phận khác/khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng lên Test Plan & Test Case từ yêu cầu nghiệp vụ
Có kiến thức về các QA Methology, standards, best practice
Có kinh nghiệm test trên (Mobile device, Web)
Có kiến thức về kỹ thuật kiểm thử, các loại kiểm thử khác nhau. Có khả năng tổ chức, điều phối hoạt động kiểm thử và sử dụng công cụ kiểm thử như Redmine, JIRA, etc.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT Thì Được Hưởng Những Gì
Thỏa thuận
Được hưởng lương tháng 13
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Review lương 6 tháng 1 lần.
Team building, company trip,....
Tài trợ và khuyến khích nhân viên học các khóa học bằng cách chi trả học phí, chẳng hạn như Udemy, Coursera.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội học hỏi, tiếp thu từ nhiều người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
