Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH LEN DECOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH LEN DECOR
- Hà Nội: FF11 Bis Ba Vì, Phường 15, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lên ý tưởng thiết kế, hỗ trợ trưởng nhóm thiết kế tư vấn với khách hàng.
Tiến hành thiết kế kiến trúc, nội thất các công trình nhà phố, biệt thự, quán café,...
Lên phối cảnh 3D.
Báo cáo công việc hàng tuần với Nhóm trưởng thiết kế.
Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc hoặc cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong việc thiết kế nội thất các loại hình dự án nhà phố, nhà hàng, khách sạn, biệt thự,...
Thành thạo kỹ năng 3D Max, AutoCAD, Photoshop....
Gout thẩm mỹ tốt, sáng tạo và nhiều đam mê.
Thích giao tiếp, năng động và sáng tạo.
Nhiệt huyết, chịu được áp lực cao trong công việc
Buộc gửi kèm Portfolio một số tác phẩm, công trình tiêu biểu ứng viên đã từng thực hiện
Tại CÔNG TY TNHH LEN DECOR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 12.000.000 - 15.000.000 triệu
Lương tháng 13 & Thưởng hàng tháng: Thưởng theo hiệu quả công tác, thưởng hoàn thành mục tiêu, thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên.
12 ngày nghỉ phép hưởng lương
Bảo hiểm xã hội
Chính sách làm thêm giờ
Sự chuyên nghiệp trong công việc
Môi trường làm việc thân thiện, nặng động, lộ trình thăng tiến rõ rang.
Du lịch hè, tiệc gala cuối năm.
Chính sách phúc lợi quy định pháp luật hiện hành, quy chế công ty.
Các chế độ đãi ngộ khác ( sinh nhật, hiếu, hỉ, v.v).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEN DECOR
