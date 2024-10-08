Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH LEN DECOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FF11 Bis Ba Vì, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên ý tưởng thiết kế, hỗ trợ trưởng nhóm thiết kế tư vấn với khách hàng. Tiến hành thiết kế kiến trúc, nội thất các công trình nhà phố, biệt thự, quán café,... Lên phối cảnh 3D. Báo cáo công việc hàng tuần với Nhóm trưởng thiết kế. Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc hoặc cấp trên

Lên ý tưởng thiết kế, hỗ trợ trưởng nhóm thiết kế tư vấn với khách hàng.

Tiến hành thiết kế kiến trúc, nội thất các công trình nhà phố, biệt thự, quán café,...

Lên phối cảnh 3D.

Báo cáo công việc hàng tuần với Nhóm trưởng thiết kế.

Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc hoặc cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong việc thiết kế nội thất các loại hình dự án nhà phố, nhà hàng, khách sạn, biệt thự,... Thành thạo kỹ năng 3D Max, AutoCAD, Photoshop.... Gout thẩm mỹ tốt, sáng tạo và nhiều đam mê. Thích giao tiếp, năng động và sáng tạo. Nhiệt huyết, chịu được áp lực cao trong công việc Buộc gửi kèm Portfolio một số tác phẩm, công trình tiêu biểu ứng viên đã từng thực hiện

Đã có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong việc thiết kế nội thất các loại hình dự án nhà phố, nhà hàng, khách sạn, biệt thự,...

Thành thạo kỹ năng 3D Max, AutoCAD, Photoshop....

Gout thẩm mỹ tốt, sáng tạo và nhiều đam mê.

Thích giao tiếp, năng động và sáng tạo.

Nhiệt huyết, chịu được áp lực cao trong công việc

Buộc gửi kèm Portfolio một số tác phẩm, công trình tiêu biểu ứng viên đã từng thực hiện

Tại CÔNG TY TNHH LEN DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12.000.000 - 15.000.000 triệu Lương tháng 13 & Thưởng hàng tháng: Thưởng theo hiệu quả công tác, thưởng hoàn thành mục tiêu, thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên. 12 ngày nghỉ phép hưởng lương Bảo hiểm xã hội Chính sách làm thêm giờ Sự chuyên nghiệp trong công việc Môi trường làm việc thân thiện, nặng động, lộ trình thăng tiến rõ rang. Du lịch hè, tiệc gala cuối năm. Chính sách phúc lợi quy định pháp luật hiện hành, quy chế công ty. Các chế độ đãi ngộ khác ( sinh nhật, hiếu, hỉ, v.v).

Lương: từ 12.000.000 - 15.000.000 triệu

Lương tháng 13 & Thưởng hàng tháng: Thưởng theo hiệu quả công tác, thưởng hoàn thành mục tiêu, thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên.

12 ngày nghỉ phép hưởng lương

Bảo hiểm xã hội

Chính sách làm thêm giờ

Sự chuyên nghiệp trong công việc

Môi trường làm việc thân thiện, nặng động, lộ trình thăng tiến rõ rang.

Du lịch hè, tiệc gala cuối năm.

Chính sách phúc lợi quy định pháp luật hiện hành, quy chế công ty.

Các chế độ đãi ngộ khác ( sinh nhật, hiếu, hỉ, v.v).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEN DECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin