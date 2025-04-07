Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ HUNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ HUNA
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ HUNA

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ HUNA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa New Skyline Office, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Giảng dạy/trợ giảng các bộ môn STEM Robotics tại các Trường học và Trung tâm đào tạo Huna.
Có trách nhiệm quản lý thiết bị dạy học.
Báo cáo tình hình giảng dạy hàng ngày của lớp, trường theo tuần, tháng; Đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh trực tiếp tới phụ huynh
Tham gia các buổi tập huấn đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên
Hỗ trợ các sự kiện, hội thảo.
Thực hiện các yêu cầu khác của khối đào tạo chuyên môn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ Cử nhân Sư phạm trở lên tất cả các chuyên ngành hoặc cử nhân CNTT, Kỹ thuật Điện tử có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Toán, Hóa, Lý, Tin, Tiểu học, Khoa học công nghệ...
Kinh nghiệm ưu tiên: Ít nhất từ 06 tháng trong lĩnh vực giáo dục ở vị trí tương đương. Sinh viên Sư phạm mới tốt nghiệp sẽ có cơ hội đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng đứng lớp thực tế.
Tin học văn phòng thành thạo.
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động.
Trung thực, nhiệt tình, sáng tạo, yêu nghề, tâm huyết và muốn phát triển trong lĩnh vực giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ HUNA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 15 triệu/tháng (đối với GV fulltime)
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN,...)
Công việc lành mạnh, văn hoá doanh nghiệp giàu bản sắc
Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sư phạm, công nghệ hàng tháng.
Làm việc trong môi trường Giáo dục trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ HUNA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ HUNA

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ HUNA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà New Skyline, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

