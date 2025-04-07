Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 609 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu, phản hồi của khách hàng qua điện thoại, email, chat.
Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo sự hài lòng cao nhất.
Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các yêu cầu, khiếu nại từ khách hàng.
Báo cáo công việc và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng, Telesales hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng/lắp.
Biết cách xử lý tình huống, giải quyết vấn đề linh hoạt.
Có tinh thần trách nhiệm, thái độ chuyên nghiệp và kiên nhẫn với khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 15 triệu/tháng (Lương cứng + KPI + Thưởng hiệu suất).
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.
Được đào tạo kỹ năng chuyên sâu, nâng cao nghiệp vụ định kỳ.
Đóng BHXH, BHYT, hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

