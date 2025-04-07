Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 609 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu, phản hồi của khách hàng qua điện thoại, email, chat.

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo sự hài lòng cao nhất.

Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các yêu cầu, khiếu nại từ khách hàng.

Báo cáo công việc và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng, Telesales hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng/lắp.

Biết cách xử lý tình huống, giải quyết vấn đề linh hoạt.

Có tinh thần trách nhiệm, thái độ chuyên nghiệp và kiên nhẫn với khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 15 triệu/tháng (Lương cứng + KPI + Thưởng hiệu suất).

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Được đào tạo kỹ năng chuyên sâu, nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

Đóng BHXH, BHYT, hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin