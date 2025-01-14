Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Giám sát cuộc gọi
Phân tích các cuộc gọi từ Robot để xác định điểm yếu trong giọng nói và cách giao tiếp
Đánh giá chất lượng tương tác với khách hàng (tông giọng, cuộc hội thoại, kịch bản gọi)
Phân tích các trường hợp khách hàng gặp khó khăn hoặc không hài lòng
2. Cải thiện kịch bản cuộc gọi
Phát triển và tối ưu hoá các kịch bản dành cho từng nhóm khách hàng khác nhau
Cập nhật và điều chỉnh dựa trên các phản hồi từ khách hàng
3. Làm việc nhóm
Làm việc với đội ngũ phát triển AI để cải tiến sản phẩm
Thử nghiệm các kịch bản mới trong điều kiện thực tế
4. Đào tạo và phát triển
Cập nhật các phương pháp mới cho tiến trình tự động hoá thu hồi nợ
Phân tích thị trường và đối thủ tiềm năng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm viết kịch bản cuộc gọi (call script)
Có kinh nghiệm về hệ thống CRM và các công cụ phân tích
Tại CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY Thì Được Hưởng Những Gì
Bonus vào các dịp lễ, Tết
Bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên gắn bó từ 1 năm trở lên
Môi trường làm việc quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
