Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các chuyến đi hằng ngày cùng với Nhân viên Thu hồi nợ thực và kiểm tra báo cáo/hoạt động liên quan.
Theo dõi Nhân viên Thu hồi nợ thực địa đến các khu vực được phân công (HCM) để đảm bảo tuân thủ theo quy trình làm việc của công ty
Đối chiếu, cập nhật báo cáo thăm khách hàng của Nhân viên Thu hồi nợ thực địa trong hệ thống: kết quả chuyến đi, địa chỉ ghé thăm,
Cung cấp phản hồi, hướng dẫn và đề xuất cải tiến, giải pháp cho Nhân viên Thu hồi nợ thực địa
Tham gia các cuộc họp chiến lược và đánh giá để thảo luận về các chỉ số hiệu suất, thách thức và cơ hội cải thiện
Đảm bảo Nhân viên Thu hồi nợ thực địa tuân thủ các quy định an toàn và hành vi đạo đức trong tất cả các tương tác với khách hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về pháp luật tài chính và các quy định liên quan đến thu hồi nợ, quyền lợi khách hàng
Khả năng làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc và thích nghi tốt trong môi trường năng động
Sẵn sàng di chuyển, thông thạo địa hình và các khu vực tại TP. Hồ Chí Minh
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và sắp xếp công việc, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đúng hạn và hiệu quả
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ BHXH + lương tháng 13
Môi trường quốc tế, thoải mái, thẳng thắn, được đào tạo bài bản
Được tham gia thường xuyên vào các khóa đào tạo nội bộ của công ty
Thời gian làm việc: từ 8h-17h, từ thứ 2 đến hết thứ 6
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh
- Hồ Chí Minh: Quận 1
- Hồ Chí Minh: Quận 7
- Hồ Chí Minh: Quận 12
- Hồ Chí Minh: 320 Lê Văn Sỹ, P1, Quận Tân Bình, Tân Bình
- Hồ Chí Minh: Quận 10
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
