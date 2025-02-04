Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ

Thực hiện các chuyến đi hằng ngày cùng với Nhân viên Thu hồi nợ thực và kiểm tra báo cáo/hoạt động liên quan.

Theo dõi Nhân viên Thu hồi nợ thực địa đến các khu vực được phân công (HCM) để đảm bảo tuân thủ theo quy trình làm việc của công ty

Đối chiếu, cập nhật báo cáo thăm khách hàng của Nhân viên Thu hồi nợ thực địa trong hệ thống: kết quả chuyến đi, địa chỉ ghé thăm,

Cung cấp phản hồi, hướng dẫn và đề xuất cải tiến, giải pháp cho Nhân viên Thu hồi nợ thực địa

Tham gia các cuộc họp chiến lược và đánh giá để thảo luận về các chỉ số hiệu suất, thách thức và cơ hội cải thiện

Đảm bảo Nhân viên Thu hồi nợ thực địa tuân thủ các quy định an toàn và hành vi đạo đức trong tất cả các tương tác với khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong các lĩnh vực Tài Chính liên quan: Kiểm soát chất lượng Thu hồi nợ thực địa, Đào tạo hoặc Thu hồi nợ tại thực địa.

Có kiến thức cơ bản về pháp luật tài chính và các quy định liên quan đến thu hồi nợ, quyền lợi khách hàng

Khả năng làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc và thích nghi tốt trong môi trường năng động

Sẵn sàng di chuyển, thông thạo địa hình và các khu vực tại TP. Hồ Chí Minh

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và sắp xếp công việc, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đúng hạn và hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng

Đầy đủ chế độ BHXH + lương tháng 13

Môi trường quốc tế, thoải mái, thẳng thắn, được đào tạo bài bản

Được tham gia thường xuyên vào các khóa đào tạo nội bộ của công ty

Thời gian làm việc: từ 8h-17h, từ thứ 2 đến hết thứ 6

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

- Hồ Chí Minh: Quận 1

- Hồ Chí Minh: Quận 7

- Hồ Chí Minh: Quận 12

- Hồ Chí Minh: 320 Lê Văn Sỹ, P1, Quận Tân Bình, Tân Bình

- Hồ Chí Minh: Quận 10

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

