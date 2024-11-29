Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH SHP GLOBAL SOLUTIONS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH SHP GLOBAL SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH SHP GLOBAL SOLUTIONS

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 84 Huy Cận, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu chứng từ, hóa đơn
Nhập chứng từ phát sinh vào phần mềm
Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, hệ thống, chuyên nghiệp
Thực hiện báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định hàng quý, năm

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các ngành Kế toán, Tài chính...
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định kế toán hiện hành
Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác.
Tiếng anh từ khá trở lên
Có khả năng học hỏi nhanh và có tinh thần trách nhiệm cao
Có thể làm việc full-time và có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH SHP GLOBAL SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ tiền ăn, xăng xe
Được học tập kiến thức chuyên môn, cách làm việc và phát triển bản thân không ngừng
Cơ hội vào chính thức và thăng tiến rõ ràng nếu làm tốt, tận tâm
Được tham gia các sự kiện teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHP GLOBAL SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 84 Huy Cận, Hải Châu, Đà Nẵng

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

