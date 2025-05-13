Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Đại Từ - Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ nhập liệu, kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán.

Theo dõi, kiểm tra công nợ phải thu, phải trả.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, hóa đơn điện tử.

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán viên/kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm full-time

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word); biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA, Fast…).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin