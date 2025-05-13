Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Đại Từ
- Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ nhập liệu, kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán.
Theo dõi, kiểm tra công nợ phải thu, phải trả.
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, hóa đơn điện tử.
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán viên/kế toán trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm full-time
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word); biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA, Fast…).
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word); biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA, Fast…).
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.
Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI