Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Thực tập sinh kế toán

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Đại Từ

- Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Hỗ trợ nhập liệu, kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán.
Theo dõi, kiểm tra công nợ phải thu, phải trả.
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, hóa đơn điện tử.
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán viên/kế toán trưởng.

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm full-time
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word); biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA, Fast…).
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lidaco, 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

