Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Phê La làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Phê La
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 04
- 9A KCN Vĩnh Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Thực hiện các công việc thuộc phạm vi Kế toán:
Quản lý, kiểm soát chứng từ tài liệu, hồ sơ, hợp đồng...;
Hỗ trợ quy trình thanh toán nội bộ;
Thực hiện các công việc từ chỉ đạo của Trưởng phòng nhân sự - Kế toán trưởng;
Các công việc khác: Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu,... các trường đại học Thương Mại, đại học Kinh tế Quốc dân, đại học Ngoại Thương.
Nhạy bén, ham học hỏi, giao tiếp khá, ngoại hình khá
Có khả năng làm việc nhóm, độc lập
Tại Công Ty Cổ Phần Phê La Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phê La
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
