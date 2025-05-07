Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Phê La làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 04 - 9A KCN Vĩnh Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Thực hiện các công việc thuộc phạm vi Kế toán:

Quản lý, kiểm soát chứng từ tài liệu, hồ sơ, hợp đồng...;

Hỗ trợ quy trình thanh toán nội bộ;

Thực hiện các công việc từ chỉ đạo của Trưởng phòng nhân sự - Kế toán trưởng;

Các công việc khác: Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu,... các trường đại học Thương Mại, đại học Kinh tế Quốc dân, đại học Ngoại Thương.

Nhạy bén, ham học hỏi, giao tiếp khá, ngoại hình khá

Có khả năng làm việc nhóm, độc lập

