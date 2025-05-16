Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9Q39/160, đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thử sức với mô hình “Kế toán – Operation 2 trong 1”
Không chỉ thực hành nghiệp vụ kế toán tài chính, bạn sẽ được tiếp cận dòng chảy vận hành hàng hóa thực tế trong logistics. Đây là cơ hội để hiểu rõ cách kế toán phối hợp với operation, đảm bảo mỗi lô hàng được xử lý đầy đủ từ tài chính đến vận hành.
Mảng Kế toán (70%)
Xử lý chứng từ, hóa đơn, nhập liệu vào hệ thống kế toán (FAST/SMS).
Đối chiếu công nợ, theo dõi các khoản phải thu, phải trả.
Lập báo cáo tài chính nội bộ cơ bản (doanh thu, chi phí, công nợ).
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.
Quản lý lưu trữ hồ sơ kế toán, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thanh toán.
Mảng Operation (30%)
Hỗ trợ bộ phận chứng từ xử lý file booking, HBL, chứng từ xuất nhập khẩu.
Phối hợp với Sales & Operation theo dõi tiến độ vận chuyển.
Tham gia hỗ trợ công việc vận hành thực tế khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế, Logistics.
Cẩn thận, chính trực, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao.
Sẵn sàng tham gia các project tối ưu vận hành giữa Sales – Operation – Kế toán.
Sử dụng tốt Excel (IF, VLOOKUP, PivotTable), Outlook, SharePoint.
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm FAST, SMS hoặc từng thực tập kế toán.
Hiểu biết về hóa đơn điện tử, kê khai thuế điện tử là lợi thế.
Chủ động học hỏi, linh hoạt hỗ trợ các công việc liên quan đến vận hành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản về kế toán – tài chính trong môi trường logistics thực tế.
Trải nghiệm mô hình “Kế toán – Operation 2 trong 1” giúp phát triển đa kỹ năng.
Hỗ trợ chi phí thực tập, xăng xe, ăn trưa (theo thời gian làm việc).
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.
Tham gia khóa đào tạo nội bộ & chuyên sâu (Minh Vân tài trợ 100%).
Cơ chế luân chuyển công việc linh hoạt, mở rộng cơ hội phát triển.
Xác nhận dấu mốc thực tập đầy đủ.
Văn hóa trẻ trung, cởi mở, trao quyền cho từng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9Q39/160, đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

