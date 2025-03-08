Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH QUỐC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 493, đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Hỗ trợ công tác bán hàng, thu ngân.

Trợ giúp kế toán trưởng sắp xếp hóa đơn chứng từ.

Trợ giúp kế toán trưởng làm báo cáo bán hàng (bằng phần mềm kế toán của doanh nghiệp).

Một số nhiệm vụ khác có liên quan đến việc bán hàng - kế toán.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối của các trường đại học/cao đẳng và có khả năng thực tập toàn thời gian.

Không yêu cầu kinh nghiệm và sẽ được đào tạo, nếu đã có kinh nghiệm sẽ là một lợi thế.

Có kỹ năng tin học văn phòng.

Giao tiếp tốt, trung thực, nhiệt tình trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có nơi cư trú gần địa điểm làm việc.

Ưu tiên ứng viên có thể gắn bó với doanh nghiệp sau thời gian thực tập.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi và trải nghiệm thực tế công việc cũng như đào tạo nghiệp vụ của nhân viên kinh doanh, bán hàng, và kế toán.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của doanh nghiệp sau thời gian thực tập.

Được trợ cấp ăn trưa tại công ty.

Nghỉ trưa 2 tiếng (12h00 - 14h00)

Hỗ trợ cung cấp số liệu và dấu mộc báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC VIỆT

