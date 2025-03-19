Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C50 - LK13, No 09, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Thực tập sinh kế toán

Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu hóa đơn, chứng từ kế toán.

Hỗ trợ lập báo cáo báo cáo công nợ, doanh thu, chi phí.

Hỗ trợ kiểm tra, lưu trữ và sắp xếp chứng từ quyết toán thuế.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan (ưu tiên sinh viên tốt nghiệp các trường FTU, NEU, AOF, BA)

Có kiến thức cơ bản về kế toán, hiểu biết về các nguyên tắc kế toán.

Thành thạo Microsoft Excel, Word, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán.

Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thực tế về kế toán doanh nghiệp.

Được tìm hiểu về quy trình và thủ tục quyết toán thuế

Được tiếp cận hệ thống ERP - phần mềm SAP Business One

Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, học hỏi từ các kế toán viên có kinh nghiệm.

Hỗ trợ dấu thực tập, xác nhận thực tập.

Có thể được xem xét trở thành nhân viên chính thức nếu có kết quả tốt.

Phụ cấp thực tập + ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI

