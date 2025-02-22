Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Vạn Luật làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa S1.02 Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận các nhiệm vụ từ người hướng dẫn là nhân viên kế toán, trưởng phòng kế toán

• Hỗ trợ phân tích các khoản thanh toán, khoản thu chi, đối chiều với ngân hàng cũng như các tài khoản kiểm soát...

• Giúp phòng kế toán trong việc xử lý các hồ sơ kế toán.

• Giúp xử lý các bảng cân đối kế toán, hỗ trợ thực hiện các báo cáo thu nhập và tài chính khác theo hướng dẫn.

• Giúp rà soát chi phí và hồ sơ biên chế theo sự phân công của phòng ban.

• Cập nhật các dữ liệu về tài chính trên cơ sở dữ liệu đảm bảo thông tin luôn mới nhất, chính xác và sẵn sàng.

• Giúp các kế toán viên hoàn thành việc chuẩn bị cáo loại báo cáo theo tháng, quý, năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán

• Thành thạo vi tính văn phòng

• Chịu khó làm việc, học hỏi, sẵn sàng đi công tác xa

Tại Công ty TNHH Vạn Luật Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tham gia hội thảo về trao đổi chuyên môn, kỹ năng.

• Được áp dụng chế độ thực tập sinh: trợ cấp xăng xe, ăn uống khi làm việc.

• Được ưu tiên giữ lại làm việc chính thức khi ra trường.

• Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vạn Luật

