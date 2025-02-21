Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST)
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST)

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kế toán trong các công việc hàng ngày.
Sắp xếp hồ sơ, lưu trữ tài liệu kế toán theo đúng danh mục và phân loại hồ sơ.
Ghi chép và cập nhật các giao dịch tài chính vào hệ thống kế toán.
Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu chứng từ, hóa đơn.
Phụ trách một số nhiệm vụ hành chính văn phòng liên quan đến tài chính.
Tham gia vào các dự án kế toán và tài chính của công ty khi được phân công.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó.
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định kế toán hiện hành.
Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác.
Có khả năng làm việc tỉ mỉ, chính xác và có trách nhiệm cao.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc năng động.
Có laptop cá nhân sử dụng trong công việc

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST) Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương hỗ trợ hàng tháng.
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp.
Được hướng dẫn và đào tạo bởi kế toán trưởng giàu kinh nghiệm.
Có cơ hội được làm việc với hệ thống kế toán đầy đủ các phần hành.
Được tham gia các buổi đào tạo nội bộ về kế toán, tài chính.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp; sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện; văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 - Tòa nhà Việt Á, số 09 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

