Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Viglacera số 1 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhập liệu chứng từ, chi phí ngân hàng, công nợ.

- Nhập xuất hàng trên phần mềm kế toán

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm và nhập dữ liệu vào báo cáo kế toán.

- Hỗ trợ kế toán tổng hợp lập báo cáo thuế, quản trị, thống kê.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đại học năm 4 muốn đi thực tập kế toán hoặc các bạn kế toán đã ra trường muốn học hỏi kinh nghiệm có thể sắp xếp thời gian làm việc ổn định;

- Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi;

- Ưu tiên cho các bạn có thể thực tập fulltime, có thể bắt đầu công việc sớm.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ăn trưa: 40.000vnđ/ngày;

- Hỗ trợ gửi xe;

- Được đào tạo, hướng dẫn bởi các anh chị có chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm;

- Kết thúc thực tập nếu được đánh giá tốt sẽ được tiếp nhận chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin