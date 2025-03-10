Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Lê Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

- Lập bảng công bảng lương.

- Theo dõi, đối chiếu và đôn đốc công nợ phải thu phải trả.

- Giao dịch với ngân hàng .

- Kiểm soát và phối hợp thực hiện với các kế toán trong phòng Kế toán.

- Lưu giữ các chứng từ sổ sách theo quy định về thuế.

- Lập báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

- Xuất hoá đơn, các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên...