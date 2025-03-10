Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Lê Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Công ty TNHH Lê Travel
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Lê Travel

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Lê Travel

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 32TT4A KĐT VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG HÀ NỘI

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Lập bảng công bảng lương.
- Theo dõi, đối chiếu và đôn đốc công nợ phải thu phải trả.
- Giao dịch với ngân hàng .
- Kiểm soát và phối hợp thực hiện với các kế toán trong phòng Kế toán.
- Lưu giữ các chứng từ sổ sách theo quy định về thuế.
- Lập báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
- Xuất hoá đơn, các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên...

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.
- Thành thạo word, Excel

Tại Công ty TNHH Lê Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định công ty;
- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, sinh nhật, hiếu hỉ...;
- Đi du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty;
- Môi trường giáo dục văn minh;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lê Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lê Travel

Công ty TNHH Lê Travel

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 32TT4A, Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Hà Đông, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

