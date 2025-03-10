Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Lê Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Lê Travel
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 32TT4A KĐT VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG HÀ NỘI
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
- Lập bảng công bảng lương.
- Theo dõi, đối chiếu và đôn đốc công nợ phải thu phải trả.
- Giao dịch với ngân hàng .
- Kiểm soát và phối hợp thực hiện với các kế toán trong phòng Kế toán.
- Lưu giữ các chứng từ sổ sách theo quy định về thuế.
- Lập báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
- Xuất hoá đơn, các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên...
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.
- Thành thạo word, Excel
Tại Công ty TNHH Lê Travel Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định công ty;
- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, sinh nhật, hiếu hỉ...;
- Đi du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty;
- Môi trường giáo dục văn minh;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lê Travel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
