Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 73 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu.

Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh.

Săp xếp, quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuân thủ nội quy, quy chế của Công ty

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực

Cẩn thận, chu đáo, tuân thủ đúng quy trình công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nghiệp vụ khi vào làm việc.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước khi làm chính thức.

Xác nhận thực tập tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin