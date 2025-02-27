Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 73 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu.
Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh.
Săp xếp, quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuân thủ nội quy, quy chế của Công ty
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực
Cẩn thận, chu đáo, tuân thủ đúng quy trình công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo nghiệp vụ khi vào làm việc.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước khi làm chính thức.
Xác nhận thực tập tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
