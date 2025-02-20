Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán, chứng từ ghi sổ chế độ kế toán hằng ngày

Xuất hóa đơn đầu ra, kiểm soát hóa đơn đầu vào, đối chiếu sổ sách

Bảo quản, sắp xếp lưu trữ chứng từ.

Hỗ trợ các công việc chung của phòng Kế toán và thực hiện theo các yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm thứ 3 trở đi của các ngành kế toán, kiểm toán, tài chính....

Sử dụng tin học văn phòng ứng dụng dùng cho công việc

Cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

Giao tiếp tốt, tự tin, linh hoạt, chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 3.000.000

Thời gian làm việc: 9h00-18h00, T2-T6. Nghỉ T7 CN

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Được phát triển năng lực theo đúng nguyện vọng và tài năng.

Cơ hội thăng tiến, cơ hội được đào tạo chuyên môn, kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo

