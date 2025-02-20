Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty TNHH Bibabo
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty TNHH Bibabo

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Bibabo

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán, chứng từ ghi sổ chế độ kế toán hằng ngày
Xuất hóa đơn đầu ra, kiểm soát hóa đơn đầu vào, đối chiếu sổ sách
Bảo quản, sắp xếp lưu trữ chứng từ.
Hỗ trợ các công việc chung của phòng Kế toán và thực hiện theo các yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm thứ 3 trở đi của các ngành kế toán, kiểm toán, tài chính....
Sử dụng tin học văn phòng ứng dụng dùng cho công việc
Cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
Giao tiếp tốt, tự tin, linh hoạt, chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 3.000.000
Thời gian làm việc: 9h00-18h00, T2-T6. Nghỉ T7 CN
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Được phát triển năng lực theo đúng nguyện vọng và tài năng.
Cơ hội thăng tiến, cơ hội được đào tạo chuyên môn, kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bibabo

Công ty TNHH Bibabo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nôi: Tầng 4, tòa Comatce, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

