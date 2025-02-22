Tuyển Thực tập sinh kế toán NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ lập lệnh thanh toán, thủ tục với ngân hàng

- Hỗ trợ tạo file đổ dữ liệu

- Hỗ trợ nhận, check chứng từ

- Các công việc hỗ trợ khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh năm cuối/ mới tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kế toán hoặc liên quan

- Sử dụng excel thành thạo

- Giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm tốt, nhanh nhẹn

Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập, hỗ trợ chỗ để xe

Làm việc tại công ty công nghệ lớn quy mô 1300 nhân sự với nhiều công ty thành viên và chi nhánh nước ngoài

Được đào tạo, hướng dẫn từ các anh chị 5-10+ năm kinh nghiệm kế toán

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NTQ Solution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin