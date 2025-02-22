Tuyển Thực tập sinh kế toán NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại NTQ Solution
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ lập lệnh thanh toán, thủ tục với ngân hàng
- Hỗ trợ tạo file đổ dữ liệu
- Hỗ trợ nhận, check chứng từ
- Các công việc hỗ trợ khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh năm cuối/ mới tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kế toán hoặc liên quan
- Sử dụng excel thành thạo
- Giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm tốt, nhanh nhẹn
- Sử dụng excel thành thạo
- Giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm tốt, nhanh nhẹn
Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập, hỗ trợ chỗ để xe
Làm việc tại công ty công nghệ lớn quy mô 1300 nhân sự với nhiều công ty thành viên và chi nhánh nước ngoài
Được đào tạo, hướng dẫn từ các anh chị 5-10+ năm kinh nghiệm kế toán
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, chuyên nghiệp
Làm việc tại công ty công nghệ lớn quy mô 1300 nhân sự với nhiều công ty thành viên và chi nhánh nước ngoài
Được đào tạo, hướng dẫn từ các anh chị 5-10+ năm kinh nghiệm kế toán
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NTQ Solution
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
