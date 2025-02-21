Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số nhà 5 Ngõ 251 Phường Mai Dịch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

- Theo dõi và lên đơn hàng trên hệ thống phần nềm của công ty

- Theo dõi và báo cáo công nợ của khách hàng cho bạn giám đốc, thực hiện xác nhận công nợ định kỳ với khách hàng.

- Thực hiện công việc của bộ phận hành chính nhân sự của công ty

- Thực hiện các công việc hành chính, quản lý và mua sắm công cụ dụng cụ cho công ty.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên năm 3,4 các trường đại học chuyên ngành kế toán

- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

- Tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết, trí nhớ tốt

- Khả năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng tin học văn phòng (đặc biệt là Excel)

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

- Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường.

-Hỗ trợ dấu mộc thực tập

- Lương thưởng: Từ 3 triệu VNĐ đến 6 triệu VNĐ + Thưởng KPIs. (đảm bảo xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm làm việc)

- Thưởng các dịp lễ, Tết, hiếu, hỷ,…

Địa điểm làm việc: số 5 Ngõ 251, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin