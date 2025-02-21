Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số nhà 5 Ngõ 251 Phường Mai Dịch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

- Theo dõi và lên đơn hàng trên hệ thống phần nềm của công ty
- Theo dõi và báo cáo công nợ của khách hàng cho bạn giám đốc, thực hiện xác nhận công nợ định kỳ với khách hàng.
- Thực hiện công việc của bộ phận hành chính nhân sự của công ty
- Thực hiện các công việc hành chính, quản lý và mua sắm công cụ dụng cụ cho công ty.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên năm 3,4 các trường đại học chuyên ngành kế toán
- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
- Tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết, trí nhớ tốt
- Khả năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt
- Kỹ năng tin học văn phòng (đặc biệt là Excel)
- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
- Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường.
-Hỗ trợ dấu mộc thực tập
- Lương thưởng: Từ 3 triệu VNĐ đến 6 triệu VNĐ + Thưởng KPIs. (đảm bảo xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm làm việc)
- Thưởng các dịp lễ, Tết, hiếu, hỷ,…
Địa điểm làm việc: số 5 Ngõ 251, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2

