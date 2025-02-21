Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số nhà 5 Ngõ 251 Phường Mai Dịch,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
- Theo dõi và lên đơn hàng trên hệ thống phần nềm của công ty
- Theo dõi và báo cáo công nợ của khách hàng cho bạn giám đốc, thực hiện xác nhận công nợ định kỳ với khách hàng.
- Thực hiện công việc của bộ phận hành chính nhân sự của công ty
- Thực hiện các công việc hành chính, quản lý và mua sắm công cụ dụng cụ cho công ty.
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Sinh viên năm 3,4 các trường đại học chuyên ngành kế toán
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
- Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường.
-Hỗ trợ dấu mộc thực tập
- Lương thưởng: Từ 3 triệu VNĐ đến 6 triệu VNĐ + Thưởng KPIs. (đảm bảo xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm làm việc)
- Thưởng các dịp lễ, Tết, hiếu, hỷ,…
Địa điểm làm việc: số 5 Ngõ 251, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
