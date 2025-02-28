Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Bossi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Bossi Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1B, ngách 73/6, ngõ 1194 đường Láng, Láng Thương, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ trên phần mềm Misa
Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn
Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho BGĐ , KTT.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4
Thành thạo word, excel, ƯU TIÊN am hiểu phần mềm kế toán Misa và nắm được hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam
Cẩn thận, trung thực, chủ động học hỏi
Tại Công ty TNHH Bossi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc đúng chuyên môn kế toán
Được hỗ trợ lương trong quá trình thực tập (Tuỳ theo năng lực)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bossi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
