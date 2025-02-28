Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Bossi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1B, ngách 73/6, ngõ 1194 đường Láng, Láng Thương, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ trên phần mềm Misa

Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn

Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho BGĐ , KTT.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4

Thành thạo word, excel, ƯU TIÊN am hiểu phần mềm kế toán Misa và nắm được hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

Cẩn thận, trung thực, chủ động học hỏi

Tại Công ty TNHH Bossi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc đúng chuyên môn kế toán

Được hỗ trợ lương trong quá trình thực tập (Tuỳ theo năng lực)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bossi Việt Nam

