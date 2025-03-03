Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Rà soát, sắp xếp hồ sơ chứng từ, hóa đơn Thuế
Hỗ trợ kiểm kê sổ sách, số liệu sổ sách hàng tháng
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ đầu ra, đầu vào, thu, chi hàng ngày
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4/ Sinh viên mới ra trường các trường Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Làm việc fulltime 8h đến 17h
Cẩn thận, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt
Làm tối thiểu 4 ngày/ tuần

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Được hưởng trợ cấp thực tập: 100.000đ/ ngày
· Hỗ trợ mộc thực tập và tài liệu cần thiết để hoàn thành báo cáo;
· Được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ Kế toán
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, tập đoàn lớn;
· Cơ hội trải nghiệm những công việc thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P315 Khách sạn Thể thao - 15 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

