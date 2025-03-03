Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Rà soát, sắp xếp hồ sơ chứng từ, hóa đơn Thuế
Hỗ trợ kiểm kê sổ sách, số liệu sổ sách hàng tháng
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ đầu ra, đầu vào, thu, chi hàng ngày
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4/ Sinh viên mới ra trường các trường Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Làm việc fulltime 8h đến 17h
Cẩn thận, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt
Làm tối thiểu 4 ngày/ tuần
Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
· Được hưởng trợ cấp thực tập: 100.000đ/ ngày
· Hỗ trợ mộc thực tập và tài liệu cần thiết để hoàn thành báo cáo;
· Được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ Kế toán
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, tập đoàn lớn;
· Cơ hội trải nghiệm những công việc thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
