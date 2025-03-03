Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Rà soát, sắp xếp hồ sơ chứng từ, hóa đơn Thuế

Hỗ trợ kiểm kê sổ sách, số liệu sổ sách hàng tháng

Hỗ trợ kiểm tra chứng từ đầu ra, đầu vào, thu, chi hàng ngày

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4/ Sinh viên mới ra trường các trường Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Làm việc fulltime 8h đến 17h

Cẩn thận, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt

Làm tối thiểu 4 ngày/ tuần

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Được hưởng trợ cấp thực tập: 100.000đ/ ngày

· Hỗ trợ mộc thực tập và tài liệu cần thiết để hoàn thành báo cáo;

· Được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ Kế toán

· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, tập đoàn lớn;

· Cơ hội trải nghiệm những công việc thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

