Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Zuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Zuji Việt Nam
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, tòa HTC, 44 Miếu Đầm, P. Mễ Trì,Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
- Thực hiện hỗ trợ các công việc của một kế toán viên (Nội bộ+ Thuế)
- Hạch toán; Phân loại chi phí
- In sổ sách
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, làm fulltime.
- Làm việc lâu dài, ổn định ở Hà Nội
- Cẩn thận trong công việc
- Có thái độ tốt, ngoan ngoãn, chăm chỉ, ham học hỏi
Tại Công ty TNHH Zuji Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp trong 2 tháng thực tập.
- Phụ cấp trong 2 tháng nâng cao.
- Lương phụ cấp từ 2,000,000 đến 4,000,000 VND.
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.
- Được hướng dẫn, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
- Kiểm tra, đánh giá năng lực thường xuyên lên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zuji Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
