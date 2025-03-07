Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Zuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa HTC, 44 Miếu Đầm, P. Mễ Trì,Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Thực hiện hỗ trợ các công việc của một kế toán viên (Nội bộ+ Thuế)

- Hạch toán; Phân loại chi phí

- In sổ sách

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, làm fulltime.

- Làm việc lâu dài, ổn định ở Hà Nội

- Cẩn thận trong công việc

- Có thái độ tốt, ngoan ngoãn, chăm chỉ, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Zuji Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp trong 2 tháng thực tập.

- Phụ cấp trong 2 tháng nâng cao.

- Lương phụ cấp từ 2,000,000 đến 4,000,000 VND.

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

- Được hướng dẫn, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

- Kiểm tra, đánh giá năng lực thường xuyên lên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zuji Việt Nam

