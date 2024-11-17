Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Hoei VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 162 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xuất hóa đơn khách hàng
- Cập nhật đơn hàng
- Nhập, xuất hàng hóa đơn trên phần mềm.
- Check theo dõi chứng từ hàng ngày
- Ghi nhận chứng từ đầu vào đầu ra vào phần mềm.
- Các công việc khác theo sự điều phối của kế toán trưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
-Nhận sinh viên mới ra trường, chờ bằng, thực tập
Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN
