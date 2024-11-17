Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Hoei VN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Công ty TNHH Hoei VN

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Hoei VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 162 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xuất hóa đơn khách hàng
- Cập nhật đơn hàng
- Nhập, xuất hàng hóa đơn trên phần mềm.
- Check theo dõi chứng từ hàng ngày
- Ghi nhận chứng từ đầu vào đầu ra vào phần mềm.
- Các công việc khác theo sự điều phối của kế toán trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
-Nhận sinh viên mới ra trường, chờ bằng, thực tập

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hoei VN

Công ty TNHH Hoei VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 164B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

