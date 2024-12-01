Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 trần phú - hà đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Phát triển, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng từ các nguồn data: Tự khai thác, Công ty cung cấp, Nguồn khách marketing Công ty phân xuống, Mối quan hệ,.

Liên tục cập nhật thông tin về thị trường, pháp lý, sản phẩm BĐS Công ty đang phát triển.

Tìm hiêu nhu cầu và tư vấn các sản phẩm BĐS phù hợp nhất với nhu cầu của Khách hàng.

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng nhằm duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.

Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý nhằm nâng cao cơ hội bán hàng

Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo quy định

Có máy tính và phương tiện đi lại

Có khả năng giao tiếp

Mong muốn phát triển bản thân và thu nhập

Ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh BĐS là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 5.000.000đ/ tháng

- Thưởng nóng cá nhân: 5-20 triệu/ 1 giao dịch (tùy giao dịch)

- Hoa hồng cá nhân: 6%.

- Pháp lý chuẩn chỉ, đã sẵn sổ.

- Được làm việc trực tiếp với chủ đầu tư.

- Tiếp cận đa dạng các nguồn hàng với đa dạng phân khúc từ 150tr-500tr/ nền.

- Thưởng nhân các ngày Lễ/ Tết.

- Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV.

- Chương trình Team building hàng năm.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV.

