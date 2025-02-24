Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CP VTC DỊCH VỤ DI ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lầu 12, Tòa nhà Pico Plaza - Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Viết kịch bản quảng cáo game, trực tiếp tham gia sản xuất creative;

- Tham gia hỗ trợ sản xuất: từ casting, chuẩn bị trang phục, đạo cụ, thu âm đến hỗ trợ editor trong giai đoạn hậu kỳ;

- Hỗ trợ Booking KOLs, Influencer, Talent để hợp tác sản xuất creative;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đáp ứng được thời gian thực tập từ 04-05 ngày/tuần, trong vòng 06 tháng;

- Là sinh viên năm 4 hoặc sắp tốt nghiệp, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, báo chí…;

- Có laptop cá nhân để phục vụ cho quá trình thực tập;

- Am hiểu các mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube…;

- Có khả năng dựng phim cơ bản, bắt trend tốt, nhạy bén với trend trên các mạng xã hội Việt Nam và Trung Quốc;

- Đam mê, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, kỹ năng làm việc nhóm tốt, tự tin, sáng tạo;

- Ưu tiên ứng viên Nam có kinh nghiệm chơi nhiều thể loại game như MMORPG, SLG, eSports…

Tại CÔNG TY CP VTC DỊCH VỤ DI ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, được đào tạo nâng cao kĩ năng trong quá trình thực tập, có nhiều cơ hội khẳng định bản thân và cơ hội được chuyển ký các hợp đồng dài hạn hơn với Công ty;

- Được đào tạo kiến thức ngành và kiến thức chuyên môn hoàn toàn miễn phí;

- Thời gian thực tập: 8h15 - 17h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần;

- Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ khác, phép năm theo quy định của luật lao động.

- Địa điểm thực tập:

+ Hà Nội: Tầng 11 Tòa nhà VTC Online - Số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

+ Tp Hồ Chí Minh: Lầu 12, Tòa nhà Pico Plaza - Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VTC DỊCH VỤ DI ĐỘNG

