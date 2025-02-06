Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 4, 43 Bình Minh 05, P. Bình Thuận, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự

Hỗ trợ kiểm tra, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ CBNV công ty.

Hỗ trợ đăng ký mã số thuế cá nhân hàng tháng cho CBNV công ty.

Hỗ trợ chấm công cho nhân viên Khối Vận hành.

Hỗ trợ chuyển hóa các hướng dẫn dưới dạng văn bản thành các thiết kế/video hướng dẫn.

Hỗ trợ các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3-4 các Trường Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật ... hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng excel, word, powerpoint tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có tinh thần trách nhiệm cao và ham học hỏi.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được học hỏi các kiến thức về Luật lao động, BHHX, Thuế TNCN,...

Được trải nghiệm các công việc C&B thực tế và tích lũy kinh nghiệm.

Rèn luyện kỹ năng tin học (excel, powerpoint, sử dụng các phần mềm, công cụ...).

Được nhận hỗ trợ thực tập: phụ cấp và dấu mộc thực tập.

Được tham gia các hoạt động chung của công ty và phòng ban.

Cách Thức Ứng Tuyển

