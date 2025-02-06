Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 3 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 4, 43 Bình Minh 05, P. Bình Thuận, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ kiểm tra, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ CBNV công ty.
Hỗ trợ đăng ký mã số thuế cá nhân hàng tháng cho CBNV công ty.
Hỗ trợ chấm công cho nhân viên Khối Vận hành.
Hỗ trợ chuyển hóa các hướng dẫn dưới dạng văn bản thành các thiết kế/video hướng dẫn.
Hỗ trợ các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4 các Trường Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật ... hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng excel, word, powerpoint tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có tinh thần trách nhiệm cao và ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi các kiến thức về Luật lao động, BHHX, Thuế TNCN,...
Được trải nghiệm các công việc C&B thực tế và tích lũy kinh nghiệm.
Rèn luyện kỹ năng tin học (excel, powerpoint, sử dụng các phần mềm, công cụ...).
Được nhận hỗ trợ thực tập: phụ cấp và dấu mộc thực tập.
Được tham gia các hoạt động chung của công ty và phòng ban.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: K4/3 Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

