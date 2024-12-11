Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 38 An Thượng 17, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
– Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên.
– Thực hiện liên hệ ứng viên, gửi thư mời phỏng vấn, hỗ trợ công tác phỏng vấn với đơn vị và thông báo kết quả phỏng vấn
– Hỗ trợ viết bài, tạo content trên fanpages tuyển dụng
– Hỗ trợ các công việc liên quan đến C&B: theo dõi chấm công, BHXH,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Sinh viên năm cuối, mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Thương mại điện tử,...
– Thời gian: thực tập ít nhất 03 tháng.
+ Part tỉme: 5-6 buổi/tuần
+ Full time: từ thứ 2 - sáng thứ 7
– Yêu thích lĩnh vực marketing, du lịch lữ hành
– Ưu tiên sinh viên sắp ra trường, đang làm đề tài thực tập
– Không cần kinh nghiệm, có laptop, thành thạo máy tính văn phòng
– Nhiệt tình ham học hỏi, trung thực, nhanh nhẹn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì
– Chi phí hỗ trợ: 2.000.000đ /3-4 tháng (sau khi hoàn tất chương trình).
Thực hành và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
– Hỗ trợ dấu mộc và thông tin cần thiết để làm báo cáo thực tập
– Lộ trình thực tập rõ ràng, kết hợp lý thuyết cùng thực tiễn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
