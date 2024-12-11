Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 38 An Thượng 17, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

– Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên.

– Thực hiện liên hệ ứng viên, gửi thư mời phỏng vấn, hỗ trợ công tác phỏng vấn với đơn vị và thông báo kết quả phỏng vấn

– Hỗ trợ viết bài, tạo content trên fanpages tuyển dụng

– Hỗ trợ các công việc liên quan đến C&B: theo dõi chấm công, BHXH,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Sinh viên năm cuối, mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Thương mại điện tử,...

– Thời gian: thực tập ít nhất 03 tháng.

+ Part tỉme: 5-6 buổi/tuần

+ Full time: từ thứ 2 - sáng thứ 7

– Yêu thích lĩnh vực marketing, du lịch lữ hành

– Ưu tiên sinh viên sắp ra trường, đang làm đề tài thực tập

– Không cần kinh nghiệm, có laptop, thành thạo máy tính văn phòng

– Nhiệt tình ham học hỏi, trung thực, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

– Chi phí hỗ trợ: 2.000.000đ /3-4 tháng (sau khi hoàn tất chương trình).

Thực hành và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

– Hỗ trợ dấu mộc và thông tin cần thiết để làm báo cáo thực tập

– Lộ trình thực tập rõ ràng, kết hợp lý thuyết cùng thực tiễn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin