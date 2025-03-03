Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company

Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 52 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ công tác đào tạo (L&D)
Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo và các buổi sharing,
Theo dõi danh sách học viên, điểm danh sau khóa học;
Thiết kế poster, banner truyền thông nội bộ cho các chương trình đào tạo;
Hỗ trợ giảng viên trong quá trình giảng dạy (chuẩn bị thiết bị, tài liệu…);
Hỗ trợ các hoạt động gắn kết nhân sự nội bộ;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Hỗ trợ công tác tuyển dụng (TA)
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng của công ty;
Sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên và xếp lịch phỏng vấn;
Hỗ trợ tổ chức phỏng vấn, gửi thư mời và phản hồi kết quả cho ứng viên;
Cập nhật dữ liệu ứng viên, theo dõi tình trạng tuyển dụng;
Hỗ trợ các sự kiện tuyển dụng như hội thảo, ngày hội việc làm…;
Hỗ trợ các nhiệm vụ khác trong quy trình tuyển dụng theo yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan;
Có đam mê với lĩnh vực Nhân sự;
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi cao;
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, PowerPoint, Word);
Biết thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop…) là một lợi thế;
Có thể thực tập tối thiểu [số tháng yêu cầu], ưu tiên có thể làm full-time.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 1.000.000VNĐ nếu thực tập đủ tối thiểu 100h/tháng;
Được đào tạo và trải nghiệm thực tế trong mảng L&D và Tuyển dụng;
Có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo nội bộ của công ty;
Được hướng dẫn và làm việc trực tiếp với các anh chị có kinh nghiệm;
Hỗ trợ dấu thực tập nếu cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Centre, 92 – 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

