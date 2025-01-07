Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH U2U NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

CÔNG TY TNHH U2U NETWORK
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 6 Tòa nhà PLS

- 105 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Tuyển dụng (70%): lên content và thiết kế poster tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng, lọc CV sơ bộ, hẹn lịch phỏng vấn, hỗ trợ và chăm sóc ứng viên trong quá trình tuyển dụng, onboard cho nhân sự.
Hành chính nhân sự: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp, order văn phòng phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày...
Phối hợp với truyền thông nội bộ để phát triển và triển khai các chiến dịch truyền thông nội bộ. Đồng thời hỗ trợ tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên, các sự kiện nội bộ.
Hỗ trợ các công việc liên quan đến mảng đào tạo nhân sự.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc đang thực tập hoặc đã tốt nghiệp các ngành Nhân sự, quản trị Kinh doanh, truyền thông hoặc ngành liên quan,...
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Có kỹ năng sử dụng máy tính và tin học văn phòng.
Sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân trong môi trường đa dạng và đầy thách thức.
Ưu tiên ứng viên có thể thực tập fulltime 6 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 3 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 30k/ngày công fulltime tại văn phòng.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
Thưởng Lễ, Tết.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số C9 Lô C/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

