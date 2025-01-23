Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Kohnan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kohnan Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà FLEMINGTON, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Tuyển dụng:
2/ C&B:
Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nơi làm việc: Văn phòng Kohnan, Tòa nhà FLEMINGTON, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
Nơi làm việc:
Nữ, là sinh viên năm 3 hoặc năm cuối chuyên ngành Nhân sự/ Quan hệ lao động/ Quản trị kinh doanh... tại các trường Đại học
Có định hướng, niềm đam mê yêu thích lĩnh vực Nhân sự tổng hợp, Tuyển dụng, C&B
Có thể đi làm tối thiểu 32 giờ/tuần, cam kết có thể thực tập trong 3 hoặc 6 tháng
Có giấy giới thiệu của trường
Chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó, trung thực
Khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi

Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 2,000,000 đồng/tháng
2,000,000 đồng/tháng
Được hỗ trợ đóng mộc báo cáo thực tập khi hoàn thành thực tập
Được tạo điều kiện tiếp cận công việc thực tế tại doanh nghiệp
Có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cần thiết cho công việc
Môi trường làm việc minh bạch rõ ràng, nhanh nhẹn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 20-02, tầng 20F, cao ốc Bảo Gia, số 182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

