Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Kohnan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà FLEMINGTON, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Tuyển dụng:

2/ C&B:

Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nơi làm việc: Văn phòng Kohnan, Tòa nhà FLEMINGTON, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Nơi làm việc:

Nữ, là sinh viên năm 3 hoặc năm cuối chuyên ngành Nhân sự/ Quan hệ lao động/ Quản trị kinh doanh... tại các trường Đại học

Có định hướng, niềm đam mê yêu thích lĩnh vực Nhân sự tổng hợp, Tuyển dụng, C&B

Có thể đi làm tối thiểu 32 giờ/tuần, cam kết có thể thực tập trong 3 hoặc 6 tháng

Có giấy giới thiệu của trường

Chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó, trung thực

Khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi

Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 2,000,000 đồng/tháng

Được hỗ trợ đóng mộc báo cáo thực tập khi hoàn thành thực tập

Được tạo điều kiện tiếp cận công việc thực tế tại doanh nghiệp

Có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cần thiết cho công việc

Môi trường làm việc minh bạch rõ ràng, nhanh nhẹn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

