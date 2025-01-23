Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 509 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 3 Triệu

1.Hành Chính

2.Lễ Tân

3.Công việc khác

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên Đại học năm 3,4; Chuyên ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực, QTKD, Kinh Tế,...

- Khả năng giao tiếp lưu loát và tự tin

- Khả năng lên kế hoạch, sắp xếp công việc hiệu quả.

- Thành thạo các phần mềm văn phòng

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: 3.000.000/tháng

- Được đào tạo, hướng dẫn công việc tận tình

- Môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp

- Được cấp mộc, giấy chứng nhận thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.