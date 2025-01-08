Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc

- Thiết kế hình ảnh, tin đăng tuyển dụng. Đăng tin tuyển dụng lên các trang mạng xã hội. Sơ vấn ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, trực tiếp phỏng vấn ứng viên

- Quản lý & theo sát cộng tác viên để các bạn nhanh chóng nắm bắt công việc và hoàn thành chỉ tiêu được giao

- Công việc hành chính nhân sự: hồ sơ thủ tục đầu vào, đầu ra cho cộng tác viên

Yêu Cầu Công Việc

- Thực tập fulltime tối thiểu 3 tháng.

- Biết vi tính văn phòng (Excel, Word)

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, có trách nhiệm với công việc. Năng động, tự tin, sáng tạo.

- Kỹ năng làm việc: quản lý thời gian, sắp xếp công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia toàn bộ quy trình tuyển dụng của công ty

- Được hướng dẫn đầy đủ kỹ năng làm việc tại văn phòng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập

- Được đóng dấu xác nhận thực tập tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

