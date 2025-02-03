Tuyển Thực tập sinh Nhân sự VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 25

- 27 Đường B4, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng: Đăng tin, sắp xếp lịch phỏng vấn, đón tiếp ứng viên.
Hỗ trợ tuyển dụng
Hỗ trợ nhân sự: Đón tiếp nhân viên mới, thu thập/scan hồ sơ, xử lý giấy tờ BHXH, nghỉ ốm.
Hỗ trợ nhân sự
Hỗ trợ hành chính: Đặt cơm, quản lý tài sản, liên hệ nhà cung cấp.
Hỗ trợ hành chính
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động/sự kiện nội bộ.
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động/sự kiện nội bộ

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, định hướng theo Nhân sự Tổng hợp.
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp
Chủ động, có tinh thần học hỏi, sẵn sàng tham gia công việc thực tế.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Canva, ChatGPT,...).
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Đọc hiểu tiếng Anh cơ bản.
tiếng Anh cơ bản

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có quy trình bài bản.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp trong từng công việc.
Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp
Xác nhận thực tập theo yêu cầu.
Xác nhận thực tập
Phụ cấp 4,000,000 VND/tháng.
Phụ cấp 4,000,000 VND/tháng
Hỗ trợ cơm trưa/chiều miễn phí.
Hỗ trợ cơm trưa/chiều miễn phí
Cung cấp laptop/thiết bị làm việc.
Cung cấp laptop/thiết bị làm việc
Thời gian làm việc: Full-time (8:30 AM - 5:30 PM) hoặc tối thiểu 3 ngày/tuần (6 buổi).
Thời gian làm việc: Full-time (8:30 AM - 5:30 PM)
3 ngày/tuần (6 buổi)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 25-27 đường B4 (Khu đô thị Sala), P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

