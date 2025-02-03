Tuyển Thực tập sinh Nhân sự VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 - 27 Đường B4, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng: Đăng tin, sắp xếp lịch phỏng vấn, đón tiếp ứng viên.

Hỗ trợ tuyển dụng

Hỗ trợ nhân sự: Đón tiếp nhân viên mới, thu thập/scan hồ sơ, xử lý giấy tờ BHXH, nghỉ ốm.

Hỗ trợ nhân sự

Hỗ trợ hành chính: Đặt cơm, quản lý tài sản, liên hệ nhà cung cấp.

Hỗ trợ hành chính

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động/sự kiện nội bộ.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động/sự kiện nội bộ

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, định hướng theo Nhân sự Tổng hợp.

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp

Chủ động, có tinh thần học hỏi, sẵn sàng tham gia công việc thực tế.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Canva, ChatGPT,...).

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Đọc hiểu tiếng Anh cơ bản.

tiếng Anh cơ bản

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có quy trình bài bản.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp trong từng công việc.

Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp

Xác nhận thực tập theo yêu cầu.

Xác nhận thực tập

Phụ cấp 4,000,000 VND/tháng.

Phụ cấp 4,000,000 VND/tháng

Hỗ trợ cơm trưa/chiều miễn phí.

Hỗ trợ cơm trưa/chiều miễn phí

Cung cấp laptop/thiết bị làm việc.

Cung cấp laptop/thiết bị làm việc

Thời gian làm việc: Full-time (8:30 AM - 5:30 PM) hoặc tối thiểu 3 ngày/tuần (6 buổi).

Thời gian làm việc: Full-time (8:30 AM - 5:30 PM)

3 ngày/tuần (6 buổi)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin