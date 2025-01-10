Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, The Galleria Metro 6 Building, 59 Đ. Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Về Team Nhân sự

Chúng tôi tin rằng giá trị cốt lõi của một công ty tuyệt vời nằm ở chính lực lượng nhân sự và văn hóa của công ty đó. Chúng tôi nỗ lực xây dựng một đội ngũ năng động, có khát vọng, dám nghĩ dám làm, và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng trong lĩnh vực Nhân sự để cùng chúng tôi tạo nên một môi trường lí tưởng này.

Mô tả công việc

Tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển dụng

Thu hút các ứng viên tiềm năng thông qua các kênh

Hỗ trợ thực hiện TA report

Hỗ trợ xây dựng HRIS

Hỗ trợ các hoạt động Employer Branding & Internal Engagement

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và linh hoạt trong xử lý tình huống.

Có kiến thức về nhân sự là điểm cộng

Sinh viên năm 4

Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp thực tập

Có hỗ trợ cơm trưa

Được đào tạo và hướng dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin