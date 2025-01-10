Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB
- Hồ Chí Minh: Tầng 6, The Galleria Metro 6 Building, 59 Đ. Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Về Team Nhân sự
Chúng tôi tin rằng giá trị cốt lõi của một công ty tuyệt vời nằm ở chính lực lượng nhân sự và văn hóa của công ty đó. Chúng tôi nỗ lực xây dựng một đội ngũ năng động, có khát vọng, dám nghĩ dám làm, và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng trong lĩnh vực Nhân sự để cùng chúng tôi tạo nên một môi trường lí tưởng này.
Mô tả công việc
Tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển dụng
Thu hút các ứng viên tiềm năng thông qua các kênh
Hỗ trợ thực hiện TA report
Hỗ trợ xây dựng HRIS
Hỗ trợ các hoạt động Employer Branding & Internal Engagement
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về nhân sự là điểm cộng
Sinh viên năm 4
Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ cơm trưa
Được đào tạo và hướng dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
