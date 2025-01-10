Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 6, The Galleria Metro 6 Building, 59 Đ. Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Về Team Nhân sự
Chúng tôi tin rằng giá trị cốt lõi của một công ty tuyệt vời nằm ở chính lực lượng nhân sự và văn hóa của công ty đó. Chúng tôi nỗ lực xây dựng một đội ngũ năng động, có khát vọng, dám nghĩ dám làm, và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng trong lĩnh vực Nhân sự để cùng chúng tôi tạo nên một môi trường lí tưởng này.
Mô tả công việc
Tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển dụng
Thu hút các ứng viên tiềm năng thông qua các kênh
Hỗ trợ thực hiện TA report
Hỗ trợ xây dựng HRIS
Hỗ trợ các hoạt động Employer Branding & Internal Engagement

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và linh hoạt trong xử lý tình huống.
Có kiến thức về nhân sự là điểm cộng
Sinh viên năm 4

Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp thực tập
Có hỗ trợ cơm trưa
Được đào tạo và hướng dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, The Galleria Metro 6 Building, song hành xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

