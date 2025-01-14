Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 125/20 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Chuẩn bị và hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo:
Phối hợp với Trainer thực hiện các checklist công cụ cần chuẩn bị cho từng chương trình đào tạo
Gửi thư mời đào tạo đến học viên và các bên liên quan.
Theo dõi việc triển khai chương trình đào tạo của Trainer đảm bảo tuân thủ quy trình (điểm danh ký tên của học viên, kết quả thi, khảo sát đánh giá chất lượng sau đào tạo...).
Hỗ trợ Trainer chuẩn bị logistic cho chương trình đào tạo (đặt phòng, mua giáo cụ, in tài liệu, in bảng tên học viên, thẻ điểm, quà tặng...).
2. Hoàn thành các biểu mẫu và lưu trữ thông tin
2. Hoàn thành các biểu mẫu và lưu trữ thông tin
Hoàn thành các biểu mẫu nhằm quản lý các hoạt động đào tạo như: Mẫu kế hoạch, báo cáo, email thư mời, email đánh giá, mẫu khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo,v.v.
Hoàn thành file lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu đào tạo (danh sách học viên, chương trình đào tạo, tình trạng tham gia, kết quả thi, báo cáo, tài liệu đào tạo, v.v.).
Nhập liệu và hệ thống hóa cách lưu trữ toàn bộ thông tin đào tạo đảm bảo truy xuất dữ liệu nhanh chóng.
Lưu trữ các thông tin/báo cáo được gửi về từ các Dept.
3. Viết nội dung, thiết kế hình ảnh, dựng clip và thực hiện các chiến dịch truyền nội bộ đạt hiệu quả cho các giá trị của công ty tới nhân viên hiện tại và tương lai trên nhiều điểm tiếp xúc.
4. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động và sự kiện dành cho Nhân viên (Giáng sinh, Ngày nhà giáo, Đêm giao thừa, v.v.).
5. Hỗ trợ soạn các nội dung, bài viết theo yêu cầu (bản tin, thông báo, chúc mừng sinh nhật...) để đăng trên các kênh truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên học các chuyên ngành: Tiếng Anh, Marketing, Nhân sự ...
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART Thì Được Hưởng Những Gì

Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm hàng tháng.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.
Được training trước khi nhận việc
Được trợ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, Tòa nhà Quỳnh Lan, 60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

