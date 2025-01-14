Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1.Chuẩn bị và hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo:

Phối hợp với Trainer thực hiện các checklist công cụ cần chuẩn bị cho từng chương trình đào tạo

Gửi thư mời đào tạo đến học viên và các bên liên quan.

Theo dõi việc triển khai chương trình đào tạo của Trainer đảm bảo tuân thủ quy trình (điểm danh ký tên của học viên, kết quả thi, khảo sát đánh giá chất lượng sau đào tạo...).

Hỗ trợ Trainer chuẩn bị logistic cho chương trình đào tạo (đặt phòng, mua giáo cụ, in tài liệu, in bảng tên học viên, thẻ điểm, quà tặng...).

2. Hoàn thành các biểu mẫu và lưu trữ thông tin

Hoàn thành các biểu mẫu nhằm quản lý các hoạt động đào tạo như: Mẫu kế hoạch, báo cáo, email thư mời, email đánh giá, mẫu khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo,v.v.

Hoàn thành file lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu đào tạo (danh sách học viên, chương trình đào tạo, tình trạng tham gia, kết quả thi, báo cáo, tài liệu đào tạo, v.v.).

Nhập liệu và hệ thống hóa cách lưu trữ toàn bộ thông tin đào tạo đảm bảo truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

Lưu trữ các thông tin/báo cáo được gửi về từ các Dept.

3. Viết nội dung, thiết kế hình ảnh, dựng clip và thực hiện các chiến dịch truyền nội bộ đạt hiệu quả cho các giá trị của công ty tới nhân viên hiện tại và tương lai trên nhiều điểm tiếp xúc.

4. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động và sự kiện dành cho Nhân viên (Giáng sinh, Ngày nhà giáo, Đêm giao thừa, v.v.).

5. Hỗ trợ soạn các nội dung, bài viết theo yêu cầu (bản tin, thông báo, chúc mừng sinh nhật...) để đăng trên các kênh truyền thông nội bộ.