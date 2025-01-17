Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tuyển dụng (60%)

• Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng: Đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng.

• Tiếp nhận các cuộc gọi đến, hướng dẫn ứng viên các thông tin cần thiết.

• Phỏng vấn và sàng lọc ứng viên qua điện thoại và set up lịch phỏng vấn trực tiếp.

• Tham gia hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn, nhận phản hồi từ ứng viên.

• Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

• Tham gia vào quá trình đào tạo học việc và call takecare nhân viên mới.

2. Admin - Hành chính (20%)

Kiểm tra QC, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ ứng viên, đơn nội bộ và dữ liệu phòng ban.

3. Truyền thông (20%)

Tham gia xây dựng hình ảnh, thương hiệu tuyển dụng và hỗ trợ công tác Truyền thông nội bộ (viết content và thiết kế ảnh).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm 3, 4 đang học Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực, Quản trị Kinh doanh... hoặc các ngành liên quan khác).

Có niềm đam mê, yêu thích Nhân sự (đặc biệt mảng Tuyển dụng).

Có laptop cá nhân.

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản (Canva...)

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ chủ động, học hỏi, sẵn sàng trong công việc.

Thực tập tối thiểu 4 tháng, có thể làm fulltime (từ 8 giờ 30 đến 18 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc và phụ cấp thực tập

Được học tập, làm việc trong môi trường 9x và GenZ đầy nhiệt huyết, thân thiện, năng động.

Trải nghiệm làm việc tại phòng Nhân sự công ty hàng đầu về Logistic với quy mô hơn 20.000 nhân viên.

Có cái nhìn bao quát toàn cảnh về Nhân sự và thị trường lao động.

Được hướng dẫn tận tình, cầm tay chỉ việc, thoải mái sáng tạo trong công việc.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo từng cấp bậc.

