Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 đường B4 An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Lên ý tưởng, xây dựng nội dung và thực hiện các video ngắn (TikTok, Reels, v.v.) phục vụ chiến dịch Marketing.

Tham gia quay phim, chụp ảnh và biên tập hậu kỳ (dưới sự hướng dẫn từ team).

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nội dung đúng định hướng thương hiệu.

Hỗ trợ các công việc sáng tạo khác như brainstorm, lên storyboard, lên kế hoạch nội dung định kỳ.

Sinh viên từ cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Công nghệ truyền thông, PR hoặc các ngành liên quan.

Biết quay – chụp – dựng cơ bản là bắt buộc. (Ưu tiên biết sử dụng điện thoại thành thạo để quay dựng video ngắn.)

Có tư duy thẩm mỹ tốt, yêu thích sáng tạo nội dung, bắt trend nhanh.

Có thể làm việc tối thiểu 8-9 buổi trong tuần (mỗi buổi 4 tiếng)

Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa cơ bản như CapCut, Canva, hoặc Adobe Premiere/After Effects là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình.

Cơ hội học hỏi về quy trình sản xuất nội dung marketing thực tế.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Được hướng dẫn và đào tạo kỹ năng quay, dựng, viết nội dung chuyên nghiệp.

