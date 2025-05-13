Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 đường B4 An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng nội dung và thực hiện các video ngắn (TikTok, Reels, v.v.) phục vụ chiến dịch Marketing.
Tham gia quay phim, chụp ảnh và biên tập hậu kỳ (dưới sự hướng dẫn từ team).
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nội dung đúng định hướng thương hiệu.
Hỗ trợ các công việc sáng tạo khác như brainstorm, lên storyboard, lên kế hoạch nội dung định kỳ.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên từ cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Công nghệ truyền thông, PR hoặc các ngành liên quan.
Biết quay – chụp – dựng cơ bản là bắt buộc. (Ưu tiên biết sử dụng điện thoại thành thạo để quay dựng video ngắn.)
Có tư duy thẩm mỹ tốt, yêu thích sáng tạo nội dung, bắt trend nhanh.
Có thể làm việc tối thiểu 8-9 buổi trong tuần (mỗi buổi 4 tiếng)
Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa cơ bản như CapCut, Canva, hoặc Adobe Premiere/After Effects là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình.
Cơ hội học hỏi về quy trình sản xuất nội dung marketing thực tế.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Được hướng dẫn và đào tạo kỹ năng quay, dựng, viết nội dung chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM DV TPHOMES

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 34 đường B4, An Lợi Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

