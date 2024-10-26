Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Liên hệ và tạo lịch hẹn với doanh nghiệp - cơ sở - các đơn vị kinh doanh để tư vấn và triển khai trang web, tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh online.

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng

- Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp

- Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đã ra trường đợi nhận bằng - Chưa tìm được công việc để làm việc về các chuyên ngành bán hàng, giao tiếp khách hàng, hành chính văn phòng. ( Yêu cầu làm Full time - Sẽ được đào tạo công việc xuyên suốt quá trình và theo quy trình công ty về Marketing - Digital - App Website...) - Tính cách trung thực, năng động, nhiệt tình trong công việc, có khả năng làm việc nhóm. - Không nhận ứng viên với các trường hợp liên quan đến vấn đề tài chính, chơi chứng khoán, chơi tiền ảo... - Tuân thủ đúng giờ giấc nề nếp tại nơi làm việc. Tác phong lịch sự trong giao tiếp công sở và tại nơi làm việc với khách hàng. - Biết sử dụng laptop và căn bản tin học văn phòng.

Sinh viên

Tại CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ mộc đỏ dành cho thực tập sinh sau 2 tháng

- Hưởng chế độ lương giống nhân viên chính thức, thu nhập 6-15 triệu.

- Trau dồi và nâng cao kỹ năng giao tiếp. Tăng mối quan hệ đồng nghiệp và cả đối tác.

- Nâng cao kỹ năng bán hàng, đàm phán khách hàng trước doanh nghiệp.

- Sẽ được nhận việc chính thức nếu hoàn thành tốt công việc.

- Cơ hội thăng tiến cao nếu có phẩm chất và năng lực trong công việc.

- Thời gian đầu khi thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sẽ có nhân sự cũ hỗ trợ để tiếp xúc khách hàng.

- Hoạt động ngoại khóa thường xuyên: Du lịch, liên hoan ăn uống...cùng team

- Chương trình khen thưởng tháng, quý, năm.

- Không yêu cầu có kiến thức chuyên môn, được nhận và đạo tạo kiến thức về sản phẩm theo đúng lịch trình của công ty ngay khi nhận việc.

- Đào tạo bài bản kỹ năng giao tiếp và đàm phán với khách hàng trên thị trường thực tế với doanh nghiệp.

- Môi trường làm việc theo hướng team nhóm tập thể. Bộ phận hòa đồng vui vẻ, tinh thần đoàn kết bổ trợ công việc cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin