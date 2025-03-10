Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
- Hỗ trợ tuyển dụng các job IT & non IT
- Join & support toàn bộ quy trình tuyển dụng của NGS Corp & các công ty thành viên (tạo nguồn, hẹn phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, quản trị database,...)
- Hỗ trợ các công việc khác trong Ban nhân sự
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế hoặc các ngành khác có liên quan. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự là một lợi thế
- Năng động, nhiệt huyết, chăm chỉ. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;
- Tiếng Anh sử dụng tốt trong công việc
- Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế (Photoshop, AI, Canva,...) là một điểm cộng lớn
- Năng động, nhiệt huyết, chăm chỉ. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;
- Tiếng Anh sử dụng tốt trong công việc
- Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế (Photoshop, AI, Canva,...) là một điểm cộng lớn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS Thì Được Hưởng Những Gì
- Có phụ cấp thu nhập trong thời gian thử việc
- Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức sau thời gian thử thách & hưởng toàn bộ các chế độ & quyền lợi đặc biệt cho CBNV tập đoàn.
- Nâng cao các kỹ năng tuyển dụng (sử dụng các tool, boolean search trong sourcing, quản trị database/talent pool, interview, negotation skill,...).
- Cơ hội làm việc cùng các hiring manager vô cùng giỏi & có tiếng trong nghề.
- Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức sau thời gian thử thách & hưởng toàn bộ các chế độ & quyền lợi đặc biệt cho CBNV tập đoàn.
- Nâng cao các kỹ năng tuyển dụng (sử dụng các tool, boolean search trong sourcing, quản trị database/talent pool, interview, negotation skill,...).
- Cơ hội làm việc cùng các hiring manager vô cùng giỏi & có tiếng trong nghề.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
