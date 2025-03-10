Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Hỗ trợ tuyển dụng các job IT & non IT

- Join & support toàn bộ quy trình tuyển dụng của NGS Corp & các công ty thành viên (tạo nguồn, hẹn phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, quản trị database,...)

- Hỗ trợ các công việc khác trong Ban nhân sự

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế hoặc các ngành khác có liên quan. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự là một lợi thế

- Năng động, nhiệt huyết, chăm chỉ. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;

- Tiếng Anh sử dụng tốt trong công việc

- Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế (Photoshop, AI, Canva,...) là một điểm cộng lớn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Có phụ cấp thu nhập trong thời gian thử việc

- Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức sau thời gian thử thách & hưởng toàn bộ các chế độ & quyền lợi đặc biệt cho CBNV tập đoàn.

- Nâng cao các kỹ năng tuyển dụng (sử dụng các tool, boolean search trong sourcing, quản trị database/talent pool, interview, negotation skill,...).

- Cơ hội làm việc cùng các hiring manager vô cùng giỏi & có tiếng trong nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.