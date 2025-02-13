Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 đường số 7 khu dân cư Cityland Park Hill, Gò Vấp, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu cơ bản

Tham gia thiết lập và quản lý camp quảng cáo

Kết hợp với đội ngũ nghiên cứu thị trường để đưa ra đề xuất set camp phù hợp, gia tăng hiệu quả quảng cáo

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bạn phải thực sự đam mê, quyết liệt với mục tiêu, nói không với ổn định, an toàn, làm hết giờ về và về chill

2. Bạn có trong mình tinh thần học tập không ngừng luôn khao khát được bứt phá phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp, gia tăng thu nhập

3. Tham gia 1 buổi Tuyển dụng Thực tập sinh thông qua Workshop độc quyền tại Nuy, offline tại công ty.

4. Độ tuổi dưới 23

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được đào tạo và thăng tiến nhanh gấp 3-5 lần trong môi trường hơn 300 nhân sự marketing năng động và sáng tạo

2. Thời gian làm việc linh hoạt: online tại quán cà phê hoặc trong khi đi du lịch; offline 3-4 buổi/tuần nhưng vẫn đảm bảo thu nhập.

3. Tự quyết định mức độ phức tạp công việc để tăng thu nhập hoặc giảm áp lực theo nhu cầu cá nhân.

4. Cơ hội triển khai các dự án đa dạng trong các ngành hàng yêu thích như thực phẩm, F&B, gia dụng, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục.

5. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức thu nhập 3-4 triệu part time sau 1,5 tháng. Tham gia teambuilding 3 tháng 1 lần

6. Hỗ trợ dấu mộc thực tập và tài liệu marketing độc quyền từ Nuy, kinh nghiệm từ việc setup 500 phòng marketing inhouse tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin