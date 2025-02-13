Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 27 đường số 7 khu dân cư Cityland Park Hill, Gò Vấp, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu cơ bản
Tham gia thiết lập và quản lý camp quảng cáo
Kết hợp với đội ngũ nghiên cứu thị trường để đưa ra đề xuất set camp phù hợp, gia tăng hiệu quả quảng cáo
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Bạn phải thực sự đam mê, quyết liệt với mục tiêu, nói không với ổn định, an toàn, làm hết giờ về và về chill
2. Bạn có trong mình tinh thần học tập không ngừng luôn khao khát được bứt phá phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp, gia tăng thu nhập
3. Tham gia 1 buổi Tuyển dụng Thực tập sinh thông qua Workshop độc quyền tại Nuy, offline tại công ty.
4. Độ tuổi dưới 23
2. Bạn có trong mình tinh thần học tập không ngừng luôn khao khát được bứt phá phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp, gia tăng thu nhập
3. Tham gia 1 buổi Tuyển dụng Thực tập sinh thông qua Workshop độc quyền tại Nuy, offline tại công ty.
4. Độ tuổi dưới 23
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì
1. Được đào tạo và thăng tiến nhanh gấp 3-5 lần trong môi trường hơn 300 nhân sự marketing năng động và sáng tạo
2. Thời gian làm việc linh hoạt: online tại quán cà phê hoặc trong khi đi du lịch; offline 3-4 buổi/tuần nhưng vẫn đảm bảo thu nhập.
3. Tự quyết định mức độ phức tạp công việc để tăng thu nhập hoặc giảm áp lực theo nhu cầu cá nhân.
4. Cơ hội triển khai các dự án đa dạng trong các ngành hàng yêu thích như thực phẩm, F&B, gia dụng, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục.
5. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức thu nhập 3-4 triệu part time sau 1,5 tháng. Tham gia teambuilding 3 tháng 1 lần
6. Hỗ trợ dấu mộc thực tập và tài liệu marketing độc quyền từ Nuy, kinh nghiệm từ việc setup 500 phòng marketing inhouse tại Việt Nam.
2. Thời gian làm việc linh hoạt: online tại quán cà phê hoặc trong khi đi du lịch; offline 3-4 buổi/tuần nhưng vẫn đảm bảo thu nhập.
3. Tự quyết định mức độ phức tạp công việc để tăng thu nhập hoặc giảm áp lực theo nhu cầu cá nhân.
4. Cơ hội triển khai các dự án đa dạng trong các ngành hàng yêu thích như thực phẩm, F&B, gia dụng, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục.
5. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức thu nhập 3-4 triệu part time sau 1,5 tháng. Tham gia teambuilding 3 tháng 1 lần
6. Hỗ trợ dấu mộc thực tập và tài liệu marketing độc quyền từ Nuy, kinh nghiệm từ việc setup 500 phòng marketing inhouse tại Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI